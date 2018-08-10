Украине нужно усилить оборону морского побережья – Турчинов

Украине необходимо усилить военно-морское присутствие в Азово-Черноморском регионе для адекватного противодействия российской экспансии в регионе, заявил секретарь Совета безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

Как сообщается на сайте СНБО 10 вгуста, Турчинов побывал в районе проведения операции Объединенных сил, где проверил готовность к противодействию российской агрессии на юге Украины, организацию береговой обороны и защиты побережья Азовского моря.

Секретарь СНБО обсудил с командованием Военно-морских сил Вооруженных сил Украины вопрос создания в Азовском море корабельно-катерной группы ВМС.

Турчинов заявил, что в регионе необходимо усиление военно-морского присутствия путем "перебазирования части корабельно-катерного состава ВМС ВСУ, развертывания дополнительных постов наблюдения за береговой линией и акваторией моря, а также групп быстрого реагирования на русские провокации в Азовском регионе".

Во время пребывания в Мариупольском порту Турчинов определил с руководством Государственной пограничной службы комплекс заданий по техническому обеспечению и усилению морской составляющей в обеспечении надежной защиты южной границы страны.

По его словам, военно-политическое руководство РФ рассматривает Азово-Черноморский регион как важный плацдарм для своей дальнейшей экспансии, и наращивание военного присутствия сочетает с "грубым нарушением международного морского права в Азовском море, который проявляется, в частности, в незаконном строительстве Керченского моста и росте количества инцидентов с задержанием русскими военными отечественных и иностранных судов".

"Мы видим попытку РФ фактически начать военно-экономическую блокаду Азовского побережья Украины", – сказал секретарь СНБО.

Он также отметил, что в районе проведения ООС одним из наиболее угрожающих направлений остается Мариупольский, "где не исключается проведение врагом как сухопутных, так и морских десантных операций вдоль Азовского побережья".

"На крайнем юге зоны противостояния – стабильно высокое количество обстрелов наших позиций и военных провокаций со стороны русско-террористических войск", – отметил Турчинов.

Ранее мы неоднократно писали об активности России в Азовском море. Так, координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук рассказывал, зачем Путин взялся за Азовское море. Он считает, что агрессия России в Азовском море (учения и задержания украинских суден) и блокирование украинских портов (из-за строительства Керченского моста ограничен проход судов) рассчитаны на шантаж Киева в вопросе водоснабжения оккупированного полуострова.

В свою очередь военный эксперт, заместитель директора по международным вопросам Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь рассказывал, какие шансы у Путина вторгнуться в Украину с Азова.