Разносят клещи: в Крыму у людей фиксируют опасную болезнь

В оккупированном Крыму стало больше людей, у которых зафиксировали иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь Лайма). Заражение происходит в результате укуса клещей.
По данным подконтрольных Кремлю т. н. "властей", с начала года такой диагноз поставили 18 пациентам.
"Результаты исследования клещей на вирусоформность, снятых с людей, свидетельствуют об инфицированности их вирусом иксодового клещевого боррелиоза в 12% случаев, гранулоцитарным анаплазмозом – 1,5%, моноцитарным эрлихиозом 0,5% (2019 год – ИКБ – 17%, ГАЧ – 2,7%, МЭЧ – 0,1%)", – говорится в сообщении.
Как известно, болезнь Лайма чревата масштабным поражениям организма: от болезней сердца до нарушений в работе центральной нервной системы, включая головной мозг.
Напомним, недавно в Волынской области врачи лабораторно подтвердили первый в этом году случай болезни Лайма. Заболевшим оказался житель Ратновского района.
Кроме того, недавно врач Евгений Комаровский рассказал, что делать при укусе клеща: как его вытащить правильно и сколько наблюдать за местом укуса.
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