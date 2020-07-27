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Разносят клещи: в Крыму у людей фиксируют опасную болезнь

27 июля, 18:39

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Болезнь Лайма подтвердили у 18 пациентов с начала года

В оккупированном Крыму стало больше людей, у которых зафиксировали иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь Лайма). Заражение происходит в результате укуса клещей.

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По данным подконтрольных Кремлю т. н. "властей", с начала года такой диагноз поставили 18 пациентам.

"Результаты исследования клещей на вирусоформность, снятых с людей, свидетельствуют об инфицированности их вирусом иксодового клещевого боррелиоза в 12% случаев, гранулоцитарным анаплазмозом – 1,5%, моноцитарным эрлихиозом 0,5% (2019 год – ИКБ – 17%, ГАЧ – 2,7%, МЭЧ – 0,1%)", – говорится в сообщении.

Как известно, болезнь Лайма чревата масштабным поражениям организма: от болезней сердца до нарушений в работе центральной нервной системы, включая головной мозг.

Напомним, недавно в Волынской области врачи лабораторно подтвердили первый в этом году случай болезни Лайма. Заболевшим оказался житель Ратновского района.

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Кроме того, недавно врач Евгений Комаровский рассказал, что делать при укусе клеща: как его вытащить правильно и сколько наблюдать за местом укуса.

Также смотрите, какие болезни переносят клещи:

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Крым укус болезни клещ болезнь Лайма

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