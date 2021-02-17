Українська
$ 27,83
33,77
  1. Новости в регионах
  2. Новости Крыма

РФ увеличила военное присутствие в Крыму в три раза с начала оккупации – командующий ВМС

17 февраля, 01:25

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Россия превратила Крым в самую мощную военную базу

Россия с начала оккупации Крыма, за семь лет, более чем в три раза увеличила на полуострове количество военных, техники, а также проведение учений, как наступательного, так и оборонительного характера.

Реклама

Об этом рассказал командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Алексей Неижпапа в интервью "Укринформу".

"В течение семи лет боевой состав надводных кораблей и подводных лодок Черноморского флота увеличен на 45%. Общее количество составляет 58 единиц, в том числе носителей крылатых ракет морского базирования "Калибр" – 13 единиц. Недавно в боевой состав ЧФ приняли очередной малый ракетный корабль "Грайворон", – рассказал командующий.

Кроме этого, по данным Неижпапы, в 3,5 раза возросло количество боевых самолетов на полуострове, а вертолетов – в 9 раз, число танков – уже 40 единиц. Также оккупанты в 6 раз увеличили количество боевых бронированных машин и в 6, 5 раза – ракетных систем залпового огня, а количество российских военных выросло в 3 раза и уже превышает 40 тыс. человек.

Командующий также рассказал о росте количества комплексных военных учений российских военных в оккупированном Крыму.

В тренде
Приняли в ряды полиции: в Черновцах копы осуществили мечту смертельно больного раком мальчика (видео)
Реклама

"Учения проводятся как наступательного, так и оборонительного характера. Рост количества проведенных мероприятий боевой подготовки, по сравнению с предыдущими годами, существенный... Таким образом РФ превратила АР Крым в самую мощную военную базу", – подчеркнул Неижпапа.

Напомним, Верховная Рада приняла проект постановления об обращении к ООН, Европарламенту, ПАСЕ, Парламентским ассамблеям ОБСЕ и НАТО, а также к правительствам и парламентам государств мира по осуждению временной оккупации Крыма, нарушений прав человека и об освобождении украинских политзаключенных.

Мы также сообщали, что Украина предлагает НАТО использовать воздушное пространство возле Крыма для своих операций.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия Крым военные учения военная техника ВМС Украины Алексей Неижпапа
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Ученые опровергли Путина: пресной воды под Азовом для Крыма не хватит
Ученые опровергли Путина: пресной воды под Азовом для Крыма не хватитУкраина
Вода для Крыма: когда Украина возобновит водоснабжение
Вода для Крыма: когда Украина возобновит водоснабжениеКрым
В Крыму снова проблемы с водой – теперь из-за снега
В Крыму снова проблемы с водой – теперь из-за снегаКрым
В оккупированном Крыму на трассе столкнулись 32 автомобиля (видео)
В оккупированном Крыму на трассе столкнулись 32 автомобиля (видео)Крым
Вторник удивит погодой: снегопады, ледяной дождь и температура от -13 до +15
Вторник удивит погодой: снегопады, ледяной дождь и температура от -13 до +15Украина
Украина предложила НАТО пространство над Крымом
Украина предложила НАТО пространство над КрымомКрым

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять