РФ увеличила военное присутствие в Крыму в три раза с начала оккупации – командующий ВМС

Россия с начала оккупации Крыма, за семь лет, более чем в три раза увеличила на полуострове количество военных, техники, а также проведение учений, как наступательного, так и оборонительного характера.

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Об этом рассказал командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Алексей Неижпапа в интервью "Укринформу".

"В течение семи лет боевой состав надводных кораблей и подводных лодок Черноморского флота увеличен на 45%. Общее количество составляет 58 единиц, в том числе носителей крылатых ракет морского базирования "Калибр" – 13 единиц. Недавно в боевой состав ЧФ приняли очередной малый ракетный корабль "Грайворон", – рассказал командующий.

Кроме этого, по данным Неижпапы, в 3,5 раза возросло количество боевых самолетов на полуострове, а вертолетов – в 9 раз, число танков – уже 40 единиц. Также оккупанты в 6 раз увеличили количество боевых бронированных машин и в 6, 5 раза – ракетных систем залпового огня, а количество российских военных выросло в 3 раза и уже превышает 40 тыс. человек.

Командующий также рассказал о росте количества комплексных военных учений российских военных в оккупированном Крыму.

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"Учения проводятся как наступательного, так и оборонительного характера. Рост количества проведенных мероприятий боевой подготовки, по сравнению с предыдущими годами, существенный... Таким образом РФ превратила АР Крым в самую мощную военную базу", – подчеркнул Неижпапа.

Напомним, Верховная Рада приняла проект постановления об обращении к ООН, Европарламенту, ПАСЕ, Парламентским ассамблеям ОБСЕ и НАТО, а также к правительствам и парламентам государств мира по осуждению временной оккупации Крыма, нарушений прав человека и об освобождении украинских политзаключенных.

Мы также сообщали, что Украина предлагает НАТО использовать воздушное пространство возле Крыма для своих операций.

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