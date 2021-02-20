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"Россия принесла Крыму огромные потери": Британия призвала РФ прекратить оккупацию

20 февраля, 23:09

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Британское посольство выпустило заявление в годовщину агрессии РФ в Крыму

Из-за оккупации Крыма Россией в этом регионе произошли "огромные человеческие потери" и РФ должна прекратить незаконный контроль над украинским полуостровом.

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Об этом говорится в заявлении посольства Великобритании в Украине по случаю годовщины начала оккупации Крыма в Twitter.

"Прошло 7 лет как Россия незаконно аннексировала украинский полуостров Крым, принеся региону огромные человеческие потери. Великобритания призывает Россию выполнить свои юридические обязательства и прекратить незаконный контроль над Крымом", – говорится в заявлении.

Пресс-служба посольства также разместила видео, в которым рассказывается о нарушениях прав человека на полуострове со стороны оккупационных властей.

Напомним, правительство Великобритании призвало Россию освободить всех украинцев, которых незаконно удерживают в оккупированном Крыму и на территории РФ.

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Мы также сообщали, что Чехия также осудила оккупацию Крымского полуострова и потребовала ее прекратить.

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Россия Великобритания Крым аннексия оккупация Крыма
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