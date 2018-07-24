ФОТОФАКТ. Россия в оккупированном Крыму выстроила свой флот

Россия проводит подготовку в оккупированном Крыму к параду кораблей Черноморского флота в честь Дня ВМФ. Соответствующее фото опубликовало российского оборонное ведомство.

В парадный строй выстроились подводная лодка "Краснодар", гвардейский ракетный крейсер "Москва", фрегат "Адмирал Григорович", малые ракетные корабли "Вышний Волочек" и "Мираж", сторожевой корабль "Пытливый", большие десантные корабли "Новочеркасск" и "Цезарь Кунников", а также корабль Пограничной службы ФСБ России "Изумруд".

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Руководит парадным строем командующий военно-морским парадом в Севастополе, командир соединения надводных кораблей ЧФ контр-адмирал Олег Криворог.

Отметим, что в России День военно-морского флота празднуется 29 июля.

Как рассказывал год назад начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко, РФ в пять раз увеличила количество вооружений в Крыму. На вооружении оккупантов имеются ракеты, которые могут оснастить ядерными боеголовками, отметил генерал.

В феврале 2018 года заместитель министра обороны Украины Анатолий Петренко озвучил численность армии РФ в Крыму. Российская группировка на украинском полуострове несет опасность для прибрежных территорий всего Черноморского региона, считает замминистра.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

После установления контроля над Крымом российской оккупационной властью на полуострове ухудшилась ситуация с правами человека, что констатируют не только украинские омбудсмены, но также международные организации, в том числе была принята резолюция ПАСЕ.

В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.