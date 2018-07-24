ФОТОФАКТ. Россия в оккупированном Крыму выстроила свой флот

Вчера, 11:33

Оккупанты незаконно готовятся к празднованию Дня военно-морского флота России на украинской территории

Российский флот у берегов Севастополя. Фото: facebook.com/mod.mil.rus
Российский флот у берегов Севастополя. Фото: facebook.com/mod.mil.rus

Россия проводит подготовку в оккупированном Крыму к параду кораблей Черноморского флота в честь Дня ВМФ. Соответствующее фото опубликовало российского оборонное ведомство.

В парадный строй выстроились подводная лодка "Краснодар", гвардейский ракетный крейсер "Москва", фрегат "Адмирал Григорович", малые ракетные корабли "Вышний Волочек" и "Мираж", сторожевой корабль "Пытливый", большие десантные корабли "Новочеркасск" и "Цезарь Кунников", а также корабль Пограничной службы ФСБ России "Изумруд".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Руководит парадным строем командующий военно-морским парадом в Севастополе, командир соединения надводных кораблей ЧФ контр-адмирал Олег Криворог.

Отметим, что в России День военно-морского флота празднуется 29 июля.

rr_14

Как рассказывал год назад начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко, РФ в пять раз увеличила количество вооружений в Крыму. На вооружении оккупантов имеются ракеты, которые могут оснастить ядерными боеголовками, отметил генерал.

В феврале 2018 года заместитель министра обороны Украины Анатолий Петренко озвучил численность армии РФ в Крыму. Российская группировка на украинском полуострове несет опасность для прибрежных территорий всего Черноморского региона, считает замминистра.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

После установления контроля над Крымом российской оккупационной властью на полуострове ухудшилась ситуация с правами человека, что констатируют не только украинские омбудсмены, но также международные организации, в том числе была принята резолюция ПАСЕ.

В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.
Россия, Крым, Черноморский флот, корабли

Вы сейчас просматриваете новость "ФОТОФАКТ. Россия в оккупированном Крыму выстроила свой флот". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

РФ усиливает свое присутствие в Азовском море. Фото: facebook.com/chf.press

Путин из Крыма нападать не будет: в России объяснили цель Кремля в Азовском море

23 Июля, 15:53

Москва хочет нанести Киеву тяжелый удар, но уже не военными методами, отметил Пионтковский

Политика

Фото: pixabay.com

Климпуш-Цинцадзе объяснила позицию Италии по Крыму после скандального заявления Сальвини

23 Июля, 11:55

Итальянский министр открыто выступил в поддержку политики Кремля
Загрузка...

Крым

Фото из открытых источников

Украина разрабатывает проект санкций против российских СМИ в Крыму

22 Июля, 21:03

Проект разрабатывается Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания совместно с СБУ, Министерством юстиции, Министерством иностранных дел и Министерством информационной политики  

Крым

Фото:raf.mod.uk

Пощекотали нервы оккупантам: ВВС Великобритании осуществили разведку над побережьем Крыма

22 Июля, 17:52

Воздушное судно осуществило вылет с британской военной базы, расположенной на Кипре
Загрузка...