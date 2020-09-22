Россия "вымывает" проукраинское население из Крыма и в ООН об этом знают – посол

Россия "вымывает" проукраинское население из оккупированного Крыма. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, передает "Крым. Реалии".

Реклама

"Перспектива вымывания проукраинского населения в Крыму – она реальна. И это то, чего добивается страна-оккупант в Крыму – максимально выдавить любого – будь это крымские татары или другое этническое меньшинство", – сказал Кислица.

По его словам, "речь идет о десятках тысяч, если не сотнях тысяч россиян", которые были переселены в Крым за время оккупации.

"В ООН знают об этой проблеме, миссия ООН по правам человека тоже в курсе", - сказал дипломат.

Посол также напомнил, что в последней резолюции по Крыму есть пункт о демографических изменениях населения в Крыму.

В тренде Председатель Харьковского админсуда попалась на взятке (фото)

Реклама

Читайте также: В Крыму снижается численность населения: опубликована неутешительная статистика

"И это огромная проблема. И здесь я хочу отдать должное и поблагодарить крымскотатарских патриотов, которые, несмотря на все притеснения, остаются в Крыму", – сказал Кислица.

Ранее в министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц отмечали, что РФ усиленно заселяет Крым россиянами. Перебрасывая туда военных с семьями, Москва пытается искусственно изменить состав населения полуострова.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама