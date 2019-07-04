В Крыму снижается численность населения: опубликована неутешительная статистика

Положение не спасают мигранты из России

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Численность населения оккупированного Крыма уменьшилась за последние четыре месяца почти на полторы тысячи человек. Жители полуострова стали реже регистрировать браки, меньше рожать детей, а мигранты не перекрывают естественную убыль населения.

Об этом говорится в докладе "Социально-экономическое положение Республики Крым в январе-мае 2019 года", опубликованном на сайте т.н. "администрации Симферополя", сообщает Новый день.

По состоянию на 1 мая текущего года, в Крыму проживает 1 млн 910 тысяч 400 человек.

"За январь-апрель 2019 года в республике родилось 6019 человек, умерло 9601 человек. Естественная убыль населения по сравнению с январем-апрелем 2018 года увеличилась на 602 человек, или на 20,2%", – говорится в докладе.

По итогам четырех месяцев года число родившихся уменьшилось на 4,7%, а число умерших увеличилось на 3,3%. Главные причины смерти граждан – сердечно-сосудистые заболевания, от них скончались 56,4%. На втором месте новообразования – 14,5%. На третьем – внешние причины – 5,9%.

Зафиксирован рост смертности среди новорожденных. Число умерших детей в возрасте до 1 года за январь-апрель 2019 года составило 27, за тот же период прошлого года – 18. Основными причинами смерти младенцев остаются отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде.

В общей сложности численность населения полуострова уменьшилась на 1465 человек. При этом положительное миграционное сальдо составило 2117 человек. В Крым приехали 12510 человек, а покинули регион 10393 человека.

Кроме того, уменьшилось число зарегистрированных браков. С января по май поженились 2537 пар, что на 552 пары меньше, чем в первые четыре месяца прошлого года, или на 17,9%. Количество разводов также уменьшилось, в январе-апреле 2019 года брак расторгли 1677 пар.

Как сообщалось, согласно опросу, рекордное число россиян не готовы платить за присоединение Крыма к РФ.

Также мы сообщали, что в Крыму с 1 июля дорожают коммунальные услуги.

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