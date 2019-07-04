В Крыму снижается численность населения: опубликована неутешительная статистика
Положение не спасают мигранты из России
Численность населения оккупированного Крыма уменьшилась за последние четыре месяца почти на полторы тысячи человек. Жители полуострова стали реже регистрировать браки, меньше рожать детей, а мигранты не перекрывают естественную убыль населения.
Об этом говорится в докладе "Социально-экономическое положение Республики Крым в январе-мае 2019 года", опубликованном на сайте т.н. "администрации Симферополя", сообщает Новый день.
По состоянию на 1 мая текущего года, в Крыму проживает 1 млн 910 тысяч 400 человек.
"За январь-апрель 2019 года в республике родилось 6019 человек, умерло 9601 человек. Естественная убыль населения по сравнению с январем-апрелем 2018 года увеличилась на 602 человек, или на 20,2%", – говорится в докладе.
По итогам четырех месяцев года число родившихся уменьшилось на 4,7%, а число умерших увеличилось на 3,3%. Главные причины смерти граждан – сердечно-сосудистые заболевания, от них скончались 56,4%. На втором месте новообразования – 14,5%. На третьем – внешние причины – 5,9%.
Зафиксирован рост смертности среди новорожденных. Число умерших детей в возрасте до 1 года за январь-апрель 2019 года составило 27, за тот же период прошлого года – 18. Основными причинами смерти младенцев остаются отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде.
В общей сложности численность населения полуострова уменьшилась на 1465 человек. При этом положительное миграционное сальдо составило 2117 человек. В Крым приехали 12510 человек, а покинули регион 10393 человека.
Кроме того, уменьшилось число зарегистрированных браков. С января по май поженились 2537 пар, что на 552 пары меньше, чем в первые четыре месяца прошлого года, или на 17,9%. Количество разводов также уменьшилось, в январе-апреле 2019 года брак расторгли 1677 пар.
Как сообщалось, согласно опросу, рекордное число россиян не готовы платить за присоединение Крыма к РФ.
Также мы сообщали, что в Крыму с 1 июля дорожают коммунальные услуги.
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