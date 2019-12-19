Россия завершила строительство ж/д дороги через Крымский мост: стало известно, когда пустят поезда

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Россия завершила строительство железнодорожной части Керченского моста в оккупированном Крыму. Об этом сообщает Крым.Реалии.

"В декабре 2019 года состоялись последние выездные проверки, по окончании которых Ростехнадзор выдал Заключение о соответствии заказчику ФКУ Упрдор "Тамань". Исполняющий обязанности руководителя Северо-Кавказского управления Ростехнадзора Вадим Сергеев вручил документ начальнику ФКУ Упрдор "Тамань" Кайрату Турсунбекову. Заключение о соответствии удостоверяет – объект построен и соответствует проектной документации. Строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено", – говорится в сообщении.

Оккупанты будут пускать поезда по Крымскому мосту.

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В ведомстве добавили, что на данный момент выполняется проверка железнодорожной автоматики.

"До открытия железнодорожного движения еще предстоит завершить тестирование более 2 тысяч энергосберегающих диодных светильников архитектурной подсветки на фарватерном участке. В момент прохода состава по мосту арки будут подсвечены в цвета флага России. Первый пассажирский поезд пересечет Керченский пролив по новой железной дороге 25 декабря", – сообщили в пресс-службе.

Напомним, мы писали, что Керченский мост нельзя было строить в том месте, где он возведен, ибо дно под ним не подходит для строительства такого объекта. Главная проблема кроется в сваях, которые нужно было забивать намного глубже.

Кроме этого, из-за Керченского моста Азовское море может превратиться в болото , нарушив всю экосистему в регионе. Кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар считает, что из-за грязевого вулкана, который находится рядом, мост может рухнуть.

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