Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,41
26,02

Россия завершила строительство ж/д дороги через Крымский мост: стало известно, когда пустят поезда

19 декабря, 09:36

Арку на мосту хотят подсветить лампами цветов российского флага

/ Фото: Facebook

Россия завершила строительство железнодорожной части Керченского моста в оккупированном Крыму. Об этом сообщает Крым.Реалии.

"В декабре 2019 года состоялись последние выездные проверки, по окончании которых Ростехнадзор выдал Заключение о соответствии заказчику ФКУ Упрдор "Тамань". Исполняющий обязанности руководителя Северо-Кавказского управления Ростехнадзора Вадим Сергеев вручил документ начальнику ФКУ Упрдор "Тамань" Кайрату Турсунбекову. Заключение о соответствии удостоверяет – объект построен и соответствует проектной документации. Строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено", – говорится в сообщении.

Оккупанты будут пускать поезда по Крымскому мосту.

Реклама

В ведомстве добавили, что на данный момент выполняется проверка железнодорожной автоматики.

"До открытия железнодорожного движения еще предстоит завершить тестирование более 2 тысяч энергосберегающих диодных светильников архитектурной подсветки на фарватерном участке. В момент прохода состава по мосту арки будут подсвечены в цвета флага России. Первый пассажирский поезд пересечет Керченский пролив по новой железной дороге 25 декабря", – сообщили в пресс-службе.

Напомним, мы писали, что Керченский мост нельзя было строить в том месте, где он возведен, ибо дно под ним не подходит для строительства такого объекта. Главная проблема кроется в сваях, которые нужно было забивать намного глубже.

Кроме этого, из-за Керченского моста Азовское море может превратиться в болото , нарушив всю экосистему в регионе. Кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар считает, что из-за грязевого вулкана, который находится рядом, мост может рухнуть.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Крым железная дорога поезда Керченский мост Крымский мост

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Зеленский объяснил, почему Путин выглядел злым на переговорах
Зеленский объяснил, почему Путин выглядел злым на переговорахПолитика
В Кремле ответили на слова Зеленского:
В Кремле ответили на слова Зеленского: "Лучше Путину жать руку, не поднимая вопрос о Крыме"Политика
"Клуб любителей оккупации": какие страны не поддержали резолюцию по КрымуПолитика
Россия грабит Украину в Крыму: удастся ли сохранить исторические ценности и памятники
Россия грабит Украину в Крыму: удастся ли сохранить исторические ценности и памятникиКрым
В лобовом ДТП в Крыму погибли четыре человека: подробности
В лобовом ДТП в Крыму погибли четыре человека: подробностиКрым
Когда придет зима: погода продолжает преподносить сюрпризы украинцам
Когда придет зима: погода продолжает преподносить сюрпризы украинцамУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...