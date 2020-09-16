Засуха в Крыму: во что превратилось Симферопольское водохранилище (фото)

Симферопольское водохранилище в оккупированном Крыму практически окончательно высохло.

Реклама

Свежие фото опубликовали в Twitter на странице "КРЫМский бандеровец". На кадрах видно, что воды в водохранилище совсем нет, а на ее месте выросла трава.



"Крым. Фотографии Симферопольского водохранилища. Это то место, которое многие из вас видели при выезде из Симферополя в сторону Алушты/Ялты или при въезде в Симферополь со стороны Алушты/Ялты. Фотографии свежие. Да, воды нет совсем", – говорится в подписи к фото.

Для сравнения публикуем фото до и после.

Архивное фото Симферопольского водохранилища

Реклама

Симферопольское водохранилище сегодня В тренде Заболевший COVID-19 Кернес рассказал о своем состоянии

Симферопольское водохранилище сегодня

Ранее мы сообщали, что оккупанты качают воду в Симферополь из высыхающего водохранилища. Теперь к водоему не подпускают людей.

Реклама

Также напомним, в апреле 2017 года Украина перекрыла воду в оккупированный Крым. На границе материковой Украины с оккупированным полуостровом возвели дамбу. Однако она имеет заслонку, которую в любой момент можно открыть. Поэтому когда Крым вернется в Украину, вода наполнит 300 километров Северо-Крымского канала.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама