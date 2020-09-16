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Засуха в Крыму: во что превратилось Симферопольское водохранилище (фото)

16 сентября, 12:49

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Вместо воды выросла трава

Симферопольское водохранилище в оккупированном Крыму практически окончательно высохло.

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Свежие фото опубликовали в Twitter на странице "КРЫМский бандеровец". На кадрах видно, что воды в водохранилище совсем нет, а на ее месте выросла трава.

"Крым. Фотографии Симферопольского водохранилища. Это то место, которое многие из вас видели при выезде из Симферополя в сторону Алушты/Ялты или при въезде в Симферополь со стороны Алушты/Ялты. Фотографии свежие. Да, воды нет совсем", – говорится в подписи к фото.

Для сравнения публикуем фото до и после.

Архивное фото Симферопольского водохранилища

Архивное фото Симферопольского водохранилища

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Симферопольское водохранилище сегодня

Симферопольское водохранилище сегодня

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Симферопольское водохранилище сегодня

Симферопольское водохранилище сегодня

Ранее мы сообщали, что оккупанты качают воду в Симферополь из высыхающего водохранилища. Теперь к водоему не подпускают людей.

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Также напомним, в апреле 2017 года Украина перекрыла воду в оккупированный Крым. На границе материковой Украины с оккупированным полуостровом возвели дамбу. Однако она имеет заслонку, которую в любой момент можно открыть. Поэтому когда Крым вернется в Украину, вода наполнит 300 километров Северо-Крымского канала.

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Крым Украина засуха водохранилище
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