Турция не дает России "забыть" об оккупации Крыма

Вопрос Крыма постоянно поднимается во время переговоров с Россией

Турция на переговорах с Россией постоянно поднимает тему незаконно оккупированного Крыма. Об этом во время встречи с первым заместителем министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой сказал посол Турции в Киеве Ягмур Гюльдере, передает пресс-служба МИД.

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Как сообщается, посол Турции подчеркнул, что вопрос Крыма и украинских политических заключенных, которые находятся в России, постоянно поднимается во время переговоров с Россией.

Джапарова, в свою очередь, поблагодарила турецкого дипломата за поддержку территориальной целостности Украины и политики непризнания аннексии Крыма с их стороны.

"Для нас чрезвычайно важна последовательная позиция Турции относительно стратегического характера взаимоотношений, а также четкая позиция относительно территориальной целостности, которую Турция демонстрирует в рамках международных организаций", - сказала Джапарова.

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Также она добавила, что для Украины одним из приоритетов является освобождение граждан Украины из тюрем на оккупированных территориях. Кроме того, она считает необходимым вынести весь комплекс последствий от российской агрессии в Крыму и Черноморском регионе на новый международный уровень.

"Сегодня международная риторика по Крыму основном касается правозащитной плоскости. Я считаю такой подход суженным и ограниченным, ведь оккупация Крыма, его милитаризация – это не только "внутренняя" история Украины, но и проблематика, которая имеет значительно больший географический охват. Она распространяется на средиземноморский и черноморский регионы. Это вопрос военной и продовольственной безопасности стран регионов", - сказала она.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 года после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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