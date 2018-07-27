"Тут могли быть туристы": появились свежие фото пустых пляжей в Крыму

Самопровозглашенные "власти" обещали миллионы туристов – мы их не видим, но они есть

В оккупированном Крыму разгар пляжного сезона, и раньше там бы яблоку негде было бы упасть. На сегодняшний день анонсированные местными "властями" "миллионы туристов", вероятно, где-то прячутся от солнца – на пляжах почти никого.

Блогер из Крыма RoksolanaToday&Крым опубликовал в Twitter фото с крымских пляжей, где и не пахнет аншлагом туристов. Судя по всему, и россияне не сильно спешат на оккупированный полуостров.

"Я как-то не в курсе, сколько миллионов к августу затоптало друг друга на пляжах Крыма по версии российского телевизора?", – иронизирует блогер.

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В сети люди также шутят, а некоторые и вовсе скучают за дооккупационным Крымом.

"Все ушли по магазинам".

"Тут могли быть туристы".

"Как же я скучаю по Крыму. До 2014 года домик прикатывали между Саками и Евпаторией, эх".

"Да, тут "аншлаг".

"А зачем вам вообще что-то в Крыму понадобилось (пляжи)? Самое нужное там – это билет оттуда. Или ноги в руки и пешком валить".

Как сообщалось, над пляжем в Крыму летали военные вертолеты РФ. Оккупированный полуостров набит российской военной техникой, и теперь оккупанты развлекают местных жителей.

Также недавно мы показывали ужасающие фото, как море в Крыму превратилось в болото после того, как на полуострове прошли сильные дожди. На дороги так вымыло грязь, что машинам было трудно проехать. Да и людям не очень удобно было передвигаться.