Украинского политзаключенного Лимешко этапировали из Крыма в Россию

Сегодня, 18:18

Украинца в мае этого года в оккупированном Крыму приговорили к восьми годам колонии

Геннадий Лимешко
Геннадий Лимешко

Из оккупированного Крыма в Россию для отбывания наказания вывезли украинского политзаключенного Геннадия Лимешка. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Антон Наумлюк.

"Осужденный к восьми годам лишения свободы по обвинению в незаконном изготовлении, перевозке и хранении боеприпасов и взрывчатых веществ, Геннадий Лимешко этапирован из Симферополя для отбывания наказания", – говорится в сообщении.

Журналист отметил, что на данный момент Лимешко находится в Краснодаре. По предварительной информации, его могут направить в Кабардино-Балкарию, Саратов, или оставить в Краснодарском крае.

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Напомним, Федеральная служба безопасности России в середине августа 2017 года заявила о задержании уроженца Харьковской области Лимешко. В Крыму, как утверждают в российской спецслужбе, Лемешко собирался спилить линии электропередачи, устроить поджог в лесу и спровоцировать обвал пород рядом с автодорогой.

А в мая этого года подконтрольный России "городской суд" Судака в оккупированном Крыму приговорил 25-летнего украинца к восьми годам колонии
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