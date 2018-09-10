Узник Кремля Панов не будет просить у Путина помилования

Сегодня, 14:04

Украинский политзаключенный не надеется на то, что его начнут судить честно, и считает все следствие и судебный процесс от начала и до конца предвзятым

Евгений Панов. Фото: YouTube
Евгений Панов. Фото: YouTube

Осужденный в оккупированном Крыму украинский политзаключенный Евгений Панов не надеется на то, что его начнут судить честно, и считает все следствие и судебный процесс предвзятым.

"Суд полностью ангажирован. Цирк, а не суд. Я виновен в том, что украинец, и этим все сказано", – сказал он в интервью DW.

В отличие от некоторых других фигурантов "крымского дела", осужденных за "диверсионные работы", Панов подписывать какие-либо соглашения со следствием.

"Создавалась видимость расследования, на самом деле ничего не было. Они своих не сдают. По их версии, ничего не было, я сам пришел в ФСБ и" покаялся", – утверждает политзаключенный.

В июле Панова приговорили к 8 годам колонии, после чего его адвокат подал апелляцию, но каков будет итог, пока неизвестно.

"Приговор будет оправдательным, если им будет дана такая команда. У меня таких надежд нет", – считает узник Кремля.

Но даже если его ходатайство отклонят, он не собирается просить помилования у президента России Владимира Путина, как это предусмотрено украинским законодательством. Кроме того, в обмен заключенными Панов тоже не верит.

"Сам факт обмена считаю почти нереальным. Очень слабая надежда. Им свои граждане не нужны, и так все видят. Они для них не имеют никакой ценности, чтобы ими дорожить и вернуть их домой", – констатировал он.

Напомним, что изначально Панову хотели дать десять лет колонии.

Также мы сообщали, что Европарламент осудил Россию за жесткий приговор крымскому активисту.
панов, политзаключенный

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Источник:

Deutsche Welle

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