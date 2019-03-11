В Херсонской области задержали крымского моряка-дезертира
Дезертир пошел служить к оккупантам после захвата Крыма
В Херсонской области задержали украинского моряка из Крыма, которому грозят обвинения в дезертирстве. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Крыма.
"Во время проведения операции "Розыск" на территории Херсонской области оперуполномоченными отдела криминальной полиции Главного управления установлено местонахождение военнослужащего, гражданина Украины, 1985 года рождения, который с 2011 года проходил службу в Военно-морских силах ВСУ и после оккупации Крыма перешел на сторону оккупантов где проходил службу по контракту", – сообщили правоохранители.
Как заявили в пресс-службе, задержанного передали военной прокуратуре Одесского гарнизона Южного региона где ему сообщено о подозрении, по статье "дезертирство, то есть самовольное оставление воинской части или места службы с целью уклониться от военной службы, а также неявка в тех же целях на службу при назначении, переводе, из командировки, отпуска или лечебного учреждения – наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет".
Напомним, ранее сотрудники Службы безопасности Украины на административной границе с Крымом задержали на пункте пропуска "Каланчак" дезертира, который сбежал от службы в армии.
Также в СБУ опубликовали видеозапись задержания военного, который подозревается в дезертирстве с целью перехода на службу в российскую армию. Еще одного дезертира- военного сбежавшего из воинской части ранее задержали на Донбассе .
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