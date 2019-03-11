Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,39
29,74
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Крыма

В Херсонской области задержали крымского моряка-дезертира

Сегодня, 19:13

Дезертир пошел служить к оккупантам после захвата Крыма

В Херсонской области задержали крымского моряка-дезертира //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/695/a4e/5c8695a4e895c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/695/a4e/5c8695a4e895c.jpg Крым Дезертир пошел служить к оккупантам после захвата Крыма

В Херсонской области задержали украинского моряка из Крыма, которому грозят обвинения в дезертирстве. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Крыма.

"Во время проведения операции "Розыск" на территории Херсонской области оперуполномоченными отдела криминальной полиции Главного управления установлено местонахождение военнослужащего, гражданина Украины, 1985 года рождения, который с 2011 года проходил службу в Военно-морских силах ВСУ и после оккупации Крыма перешел на сторону оккупантов где проходил службу по контракту", – сообщили правоохранители.

Как заявили в пресс-службе, задержанного передали военной прокуратуре Одесского гарнизона Южного региона где ему сообщено о подозрении, по статье "дезертирство, то есть самовольное оставление воинской части или места службы с целью уклониться от военной службы, а также неявка в тех же целях на службу при назначении, переводе, из командировки, отпуска или лечебного учреждения – наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет".

Напомним, ранее сотрудники Службы безопасности Украины на административной границе с Крымом задержали на пункте пропуска "Каланчак" дезертира, который сбежал от службы в армии.

Также в СБУ опубликовали видеозапись задержания военного, который подозревается в дезертирстве с целью перехода на службу в российскую армию. Еще одного дезертира- военного сбежавшего из воинской части ранее задержали на Донбассе .

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Крым, моряк, дезертир, Херсонская область

Вы сейчас просматриваете новость " В Херсонской области задержали крымского моряка-дезертира". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кабмин предложил СНБО наказать иностранных наблюдателей на "выборах" в Крыму

Сегодня, 18:10

Ранее правительству представили 13 лиц, против которых попросили ввести санкции

Россия в Крыму готовится к крупным учениям с "Искандерами" и "Бастионами"

Сегодня, 12:00

Оккупанты планируют задействовать тысячи военных и ракетно-артиллерийского вооружения

Впервые за столько лет. Камалия похвасталась сменой имиджа

В Украине ввели запрет на ещё три лекарства от давления

Широкая кость: 7 знаменитых красоток, которых красит полнота

В России забили тревогу из-за Крымского моста

У Зеленского спросили в Одессе – пойдет ли тот в президенты?

Видео скрытой камеры Квартала 95 повеселило украинцев

Неожиданный поворот: Ольга Сумская сменила профессию

В Шевченковском районе пропал ребенок

7 продуктов для того, чтобы кожа сияла

Кабмин разрешил сотрудникам ходить на работу выпившими
Загрузка...

Украинцы уже получают зарплаты, как до кризиса: у кого этой весной оклады вырастут еще больше

Сегодня, 07:19

Купить можем уже столько же, как 5 лет назад, но многие этого не заметили 

Почему Лукашенко выступил против "русского мира"

Вчера, 07:51

Президент Беларуси накануне выборов зачищает политическую среду от российского вмешательства

Новые схемы ввоза и протесты: чего ждать от владельцев "евроблях"

9 марта, 07:51

Собственники евроблях будут пытаться найти лазейки в законе и протестовать

Дожди и похолодание: прогноз погоды в Украине на неделю

9 марта, 07:19

В понедельник, 11 марта осадки ожидаются только в западной, северной и восточной частях страны

Харатьяна перестали узнавать поклонники

Автор "Белых роз" рассказал о жизни в нищете

Идеальный вес женщины (таблица)