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В Крыму арестовали всех задержанных прошлой ночью крымских татар

18 февраля, 04:49

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Все шестеро будут содержаться под стражей до середины апреля

В оккупированном Крыму арестовали всех задержанных в ночь на 17 февраля крымских татар, которым инкриминируют участие в организации "Хизб ут-Тахрир", признанной в России террористической, но свободно действующей как в Украине, так и большинстве европейских стран.

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Об этом со ссылкой на адвокатов задержанных сообщают "Ґрати".

Всех шестерых задержанных во время обысков прошлой ночью арестовали до середины апреля.

Как уточняет издание, 17 февраля в Симферополе задержали Тимура Ялкабова, которого подозревают в создании ячейки "Хизб ут-Тахрир", и Ленура Сейдаметова – за участие в этой ячейке.

В Бахчисарае задержаны Олег Федоров и Эрнест Ибрагимов – обоим уже сообщили , что их дело о принадлежности к "Хизб ут-Тахрир" соединят с делом "Второй Бахчисарайской группы", приговор которой был вынесен Южным окружным военным судом в Ростове-на-Дону 16 сентября 2020 года.

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В Белогорске задержали Азамата Эюпова, которому также инкриминируют создание ячейки организации.

В Севастополе, в поселке Орлиное, задержали Яшара Шихаметова, также за участие в "Хизб ут-Тахрир".

Как сообщали новости "Сегодня", согласно данным правозащитной организации "КрымSOS", оккупанты притесняют, бросают за решетку, пытают крымских татар. В целом Россия преследует не менее 140 крымчан, почти 100 человек – за решеткой на оккупированном полуострове и в России.

Видео: Сегодня

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Крым арест крымские татары обыски ФСБ РФ
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