В Крыму гигантская волна убила двоих туристов

Туристку смыло волной

В оккупированном Крыму на пирсе погибли два туриста – их смыла в море огромная волна. Об этом сообщили в так называемом "МЧС Крыма".

Все произошло около полудня 5 февраля в районе пляжа "Ласточкино гнездо" в Ялте. Спасатели рассказали, что в море утонули мужчина и девушка. Их тела нашли водолазы-спасатели. Также они добавили, что в момент несчастного случая волнение моря составляло около четырех баллов и температура воды была крайне низкая.

Ранее мы писали о том, что на оккупированный Крым обрушился сильный ураган – ветер сносил деревья и переворачивал лавочки. Особенно много бед буря принесла Ялте – тут она бушевала в ночь на 23 января. Из-за непогоды в городе повалило деревья и праздничную иллюминацию на набережной.

Напомним, Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram