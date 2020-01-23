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На Крым обрушился страшный ураган: что он натворил (фото)

23 января, 15:04

В Ялте ветер снес праздничную иллюминацию на набережной

Фото: ru.krymr.com

Фото: ru.krymr.com

На оккупированный Крым обрушился сильный ураган – ветер сносит на своем пути деревья. Об этом сообщает "Крым Реалии".

Немало беды ураганный ветер натворил в Ялте. Тут он бушевал в ночь на 23 января. Из-за непогоды в городе повалило деревья и праздничную иллюминацию на набережной.

"Сотрудниками МБУ "Ялтагорсвет" конструкции были восстановлены и укреплены", – рассказал помощник так называемого главы российской администрации Ялты Сейран Меметов.

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Тем временем "Севастопольский автодор" призывает участников дорожного движения быть бдительными, ведь ураган будет бушевать на полуострове до 24 января.

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"С 23 по 24 января в Севастополе ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, ночью ожидается дождь, мокрый снег", – сообщили в пресс-службе подконтрольного России правительства города.

Фото: newscrimea24

В связи с непогодой в ближайшие сутки в городе будут работать 10 единиц специальной дорожной техники, ее число могут увеличить до 15.

Напомним, осенью в Одессе мощный ветер повалил деревья и повредил электросети. Волны Черного моря достигали нескольких метров.

Мы уже сообщали, из-за непогоды в Украине 21 ноября пострадали южные регионы- ветервалил конструкции, а пляжи практически уходили под воду. Новости "Сегодня" показали фото и видео последствий.

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