На Крым обрушился страшный ураган: что он натворил (фото)

На оккупированный Крым обрушился сильный ураган – ветер сносит на своем пути деревья. Об этом сообщает "Крым Реалии".
Немало беды ураганный ветер натворил в Ялте. Тут он бушевал в ночь на 23 января. Из-за непогоды в городе повалило деревья и праздничную иллюминацию на набережной.
"Сотрудниками МБУ "Ялтагорсвет" конструкции были восстановлены и укреплены", – рассказал помощник так называемого главы российской администрации Ялты Сейран Меметов.
Тем временем "Севастопольский автодор" призывает участников дорожного движения быть бдительными, ведь ураган будет бушевать на полуострове до 24 января.
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"С 23 по 24 января в Севастополе ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, ночью ожидается дождь, мокрый снег", – сообщили в пресс-службе подконтрольного России правительства города.
В связи с непогодой в ближайшие сутки в городе будут работать 10 единиц специальной дорожной техники, ее число могут увеличить до 15.
Напомним, осенью в Одессе мощный ветер повалил деревья и повредил электросети. Волны Черного моря достигали нескольких метров.
Мы уже сообщали, из-за непогоды в Украине 21 ноября пострадали южные регионы- ветервалил конструкции, а пляжи практически уходили под воду. Новости "Сегодня" показали фото и видео последствий.
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