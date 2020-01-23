В Крыму мужчина решил выйти в море на маленькой лодке: ищут военные и спасатели

На розыски пропавшего направили три катера и 14 человек

Фото: meridian.in.ua

В оккупированном Крыму спасатели Севастополя второй день ищут мужчину, который решил выйти в море на маленькой индейской лодочке – каяке, и бесследно исчез.

Как рассказала жена пропавшего севастопольца, ее супруг 1950 года рождения вышел из дому в 12 часов 22 января и до сих пор не вернулся, сообщает "Меридиан".

"22 января в Центр управления кризисных ситуаций по городу Севастополю поступило обращение от гражданки. Женщина сообщала, что ее муж 1950 года рождения в 12:00 того же дня вышел на каяке со 159-го причала бухты Александровская в сторону Инкермана и до настоящего времени не вернулся, на связь не выходит", – говорится в сообщении.

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При этом на причале, по словам работников бухты, мужчина записался в журнал выхода-прихода судов по направлению в Инкерман. Его личные вещи остались на причале, а каяк отсутствует.

На поиски сразу же был направлен катер спасателей, на борту которого находились четыре человека, а также катер обеспечения гражданской защиты с четырьмя спасателями, пограничный катера "Мангуст".

Также информация об исчезновении человека была передана по всем базам стоянки маломерных судов. Всего к розыскам привлечено 14 человек и три плавсредства. Обстоятельства происшествия уточняются, и поиски продолжаются.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что на оккупированный Крым обрушился сильный ураган – ветер сносил деревья и переворачивал лавочки. Особенно много бед буря принесла Ялте.

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