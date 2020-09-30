В Крыму на карантин закрыли четыре школы и более 70 классов

За сутки на полуострове выявили 90 новых случаев заражения COVID-19

В оккупированном Крыму на карантин отправили четыре школы и 74 класса. Всего 2666 детей перевели на дистанционное обучение.

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Как сообщает "Крым.Реалии", закрыты две школы в Кировском районе и по одной в Алуште и Феодосии. Также закрыли один ясельный детский сад и несколько групп. Всего на карантине 657 воспитанников детских садов.

Отметим, за последние сутки на полуострове выявили 90 новых случаев заражения коронавирусом.

Как сообщил самопровозглашенный глава полуострова Сергей Аксенов на своей странице в Facebook, 55 новых случаев выявили при обращении за медицинской помощью, 14 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 17 – при скрининге здорового населения, 4 случая завозные.

Таким образом, на данный момент в оккупированном Крыму зарегистрировано 4564 случаев новой коронавирусной инфекции. А выздоровевших за весь период – 2808 человек.

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Ранее мы сообщали, что в Киеве еще четыре школы закрыли на карантин.

Также напомним, в Крыму от коронавируса скончались еще три человека.

О том, как работают школы во время карантина, смотрите в видеосюжете:

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