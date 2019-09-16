В Крыму обнаружили тело крымского татарина, который исчез год назад

На момент исчезновения парню было всего 20 лет

Иллюстрация / Фото: Pixabay

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В Крыму обнаружили тело 20-летнего крымского татарина Эйнара Эйюпова, который исчез более года назад – в августе 2018 года.

Как сообщил активист Сейдамета Мустафаев в своем Facebook, тело мужчины нашли в лесу, возле села Залесное Бахчисарайского района.

"Нашли Эюпова Эйнара Шевкетовича, но, к сожалению, завтра, то есть 17 сентября 2019 года – дженазе (похороны – Ред.)", – написал он.

Нашла его женщина, которая посла коз в лесу Бахчисарайского района села Залесное. На нем "были только одежда и останки не всех костей".

Парень исчез 6 августа 2018 года – он вышел из дому, отправившись на работу, но назад не вернулся.

Новости "Сегодня" сообщали, что 24 декабря 2018 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор крымскотатарским политзаключенным, фигурантам первой бахчисарайской группы "дела Хизб ут-Тахрир" – Энверу Мамутову, Ремзи Меметову, Рустему Абильтарову и Зеври Абсеитову. Абсеитова осудили на девять лет содержания под стражей.

"Хизб ут-Тахрир" – международная исламская политическая партия, которую в России признали террористической организацией. В Украине она легальна. На сайте украинской организации говорится, что цель партии – возобновление исламского образа жизни посредством установления халифата. Также отмечается, что "Хизб ут-Тахрир" не практикует насильственные методы, не содержит и не финансирует вооруженные группы.

Ранее стало известно, что фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Зеври Абсеитова этапируют в колонию.

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