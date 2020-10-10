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В Крыму от COVID-10 умерли пять человек: новые данные за сутки

10 октября, 13:07

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

За все время эпидемии выздоровели более трех тысяч человек

В аннексированном Крыму за последние сутки выявили 157 новых случаев заражения коронавирусом. Это наибольший суточный прирост заразившихся с начала эпидемии.

Как сообщил самопровозглашенный глава полуострова Сергей Аксенов на своей странице в Facebook, 130 новых случаев выявили при обращении за медицинской помощью, 27 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

Таким образом, на данный момент в оккупированном Крыму зарегистрировано 5710 случаев новой коронавирусной инфекции. А выздоровевших за весь период – 3443 человека.

Кроме того, как сообщает "Крым.Реалии", за сутки на полуострове от COVID-19 умерли еще пять человек. Таким образом, по состоянию на утро 10 октября число умерших от данной инфекции достигло 87.

Напомним, данные оккупационных властей Крыма о распространении коронавируса не подтверждены международными организациями и другими независимыми источниками. Также правозащитники сообщали, что в Крыму специально занижают статистику COVID-19.

Кроме того, глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов объяснил, как Украина получает данные по коронавирусу из оккупированного Крыма.

О правилах въезда на оккупированные территории во время карантина узнавайте из сюжета "Сегодня":

Крым и Донбасс: правила въезда на оккупированные территории

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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