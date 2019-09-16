В Крыму открыли выставку картин с портретами уничтоженных боевиков

Художник в Севастополе представил 22 изображений с портретами террористов

В Крыму показали картины с портретами ликвидированных боевиков / Фото: Крым.Реалии

В оккупированном Крыму 15 сентября, в помещении Дворца культуры рыбаков в Севастополе, открылась выставка картин о войне на Донбассе, на которой изображены убитые боевики так называемых "ДНР" и "ЛНР".

На больших полотнищах российский художник Алексей Крюков изобразил, в частности, убитого главаря "ДНР" Александра Захарченко, главаря одной из банд "ЛНР" Алексея Мозгового, на нескольких картинах изображена жизнь детей на войне, сообщает "Крым.Реалии".

На выставке было представлено 22 картины, и, по словам автора картин Алексея Крюкова, для того чтобы написать картины, ему якобы пришлось жить рядом с боевиками.

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На открытии выставки были замечены российские военные из расположенной неподалеку части, также на мероприятие пришли журналисты и чиновники оккупационных властей.

Ранее в Донецке, к годовщине уничтожения главаря боевиков был открыт памятник Захарченко, который жестко протроллили пользователи социальных сетей.

Новости "Сегодня" сообщали, что занявший после смерти Захарченко пост главаря "ДНР" Денис Пушилин сообщил о задержании всех якобы причастных к убийству Захарченко.

Служба безопасности Украины опубликовала аудиозапись с доказательством того, что в устранении Захарченко был прямо заинтересован Пушилин.

Также журналисты рассказали о том, как представители разных сфер влияния среди боевиков пытались добиться протекции от администрации президента РФ.

А опальный "экс-министр обороны ДНР" Игорь Гиркин-Стрелков заявил, что команде нынешнего главаря боевиков знали: с Захарченко что-то должно произойтив сентябре.

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