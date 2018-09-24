Борьба за власть в "ДНР": боевиков не пустили к Путину

Журналисты рассказали о том, как представители разных сфер влияния среди боевиков пытались добиться протекции от администрации президента РФ

Никто из донбасских боевиков после смерти их главаря Александра Захарченко, погибшего в результате взрыва в донецкого кафе 31 августа, не смог попасть на прием в администрацию президента РФ Владимира Путина, пишет "Новая газета".

По информации издания, после взрыва в так называемой "ДНР" началась война за власть, основными участниками которой были "вице-премьер-министр" и "министр доходов и сборов ДНР" Александр Тимофеев (позывной "Ташкент"), близкий соратник и заместитель Захарченко Дмитрий Трапезников, ставший после его смерти и.о. руководителя "ДНР", а также бывший советник Захарченко Александр Казаков.

После того, как вместо Трапезникова назначили одного из самых активных сепаратистов Дмитрия Пушилина, Тимофеев и Казаков уехали из "ДНР" в поисках поддержки.

В частности, Тимофеев уехал в Крым и пытался через другого сепаратиста – поставленного Кремлем "главу" оккупационных властей полуострова Сергея Аксенова – попасть на аудиенцию к вице-премьеру РФ Дмитрию Козаку, чтобы тот стал его заступником.

"Крым — это, можно сказать, тыл для самопровозглашенных республик. Туда бегут люди и выводятся деньги. Это одна из причин, благодаря которой Козак гипотетически получает влияние и в Донбассе. Вторая причина — это уголь, который теперь тоже "под Козаком", – пишет "Новая газета".

Однако ни первому, ни второму, ни третьему не удалось добиться поддержки в Кремле.

Напомним, что СБУ перехватила и опубликовала запись телефонных бесед между Трапезниковым и Казаковым, а также Трапезниковым и Пушилиным, которые обсуждали планы на ближайшее будущее после смерти Захарченко.

Кроме того, мы писали о том, что Пушилина в качестве представителя "ДНР" на переговорах в Минске заменили на Наталью Никонорову.

Также мы писали мнение эксперта на счет того, что ждет "Л/ДНР" после "выборов".