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В Крыму прошел набор в ряды российских наемников "Вагнера"

Сегодня, 10:58

В СБУ пообещали обнародовать фамилии наемников, которые направлялись в Судан

Наемники "Вагнера"
Наемники "Вагнера". Фото: СБУ
В Крыму прошел набор в ряды российских наемников "Вагнера" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e66/f71/5c6e66f71fb7b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e66/f71/5c6e66f71fb7b.jpg Крым В СБУ пообещали обнародовать фамилии наемников, которые направлялись в Судан

Служба безопасности узнала о наборе крымчан на оккупированном полуострове в ряды российской частной военной компании "Вагнера". Об этом рассказал в комментарии телеканалу "Прямой" руководитель аппарата СБУ Игорь Гуськов.

По его словам, наемники набирали людей для отправки в Судан.

"Относительно участия граждан Украины в так называемой структуре ЧВК "Вагнера"… Да, действительно, мы имеем не единичные случаи, когда наши бывшие граждане принимали участие (в ЧВК "Вагнера"). Более того, сегодня мы можем говорить о том, что в оккупированном Крыму прошел набор в ряды ЧВК "Вагнера", которые направлялись в Судан. Часть фамилий мы уже обнародовали, и в ближайшее время совместно с журналистами также обнародуем другую часть фамилий", – сказал Гуськов.

Отметим, Россия регулярно лжет мировому сообществу, пытаясь скрыть присутствие на территории других государств вооруженных подразделений, подконтрольных Минобороны РФ. Так, в январе у СБУ появились доказательства, что российские наемники воюют за африканского диктатора в Судане. Стало известно, что в Судане с декабря 2017 находятся не менее 300 боевиков ЧВК "Вагнера", которые, согласно российским нормативно-правовым актам занимаются "разведывательно-оперативными задачами на территории других государств в интересах МО РФ", а сама их деятельность является засекреченной.

В свою очередь глава Африканского командования Вооруженных сил (ВС) США генерал Корпуса морской пехоты Томас Уолдхаузер назвал число наемников ЧВК "Вагнер" в Центральной Африке. По его словам, в ЦАР размещены около 175 инструкторов российской частной военной компании "Вагнер", в которой "некоторые лица в действительности находятся в президентском кабинете, и они влияют на ход подготовки [местных ВС] и одновременно имеют доступ к полезным ископаемым в этой части страны".

Также смотрите сюжет с доказательствами СБУ об участии наемников "Вагнера" в войне на Донбассе.

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Тег Судан, Крым, СБУ, наемники, вагнер

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