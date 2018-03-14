В Крыму разоблачили банду, планирующую антиукраинские акции и диверсии по всей Украине

СБУ совместно с прокуратурой Крыма заблокировали деятельность против Украины группы лиц, причастной к организации провокационных акций по заказу страны-агрессора. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Координировал антиукраинскую сеть бывший одесский журналист Артем Бузила. Он давал указания по проведению антиукраинских акций прямо из администрации российского президента. Мероприятия финансировало окружение бывшего министра МВД Украины Захарченко.

Правоохранители провели 28 обысков у фигурантов дела в разных регионах Украины. Они обнаружили доказательства причастности участников сети к противоправным действиям в интересах спецслужб РФ. По результатам следственных действий в Киеве, Днепропетровской, Львовской, Закарпатской, Николаевской и Одесской областях следователи изъяли 46 магнитных носителей информации и 38 мобильных устройств с важными материалами и данными.

Также обнаружены печатные экстремистские агитационные материалы, документы с грифом "Для служебного пользования", которые могли быть использованы спецслужбами РФ для диверсий на одном из режимных объектов Нацполиции. В одной из стран Европы группировка готовила фейковую международную конференцию в поддержку оккупации Крыма и дискредитацией украинской власти. Также во время обысков правоохранители нашли расценки на подкуп депутатов местных советов за принятие необходимых российской стороне решений и обращений к руководству государства.

По местам проживания участников "боевой группы" правоохранители обнаружили карту одной из областей Украины с отметками мостов и других стратегических объектов, а также литературу по военной топографии. У злоумышленников изъяли 700 граммов тротила с пятью электрозапалами, две гранаты Ф-1 и РГД-5, более 600 патронов различного калибра.

Продолжаются следственно-оперативные действия в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111 и ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины. Более подробную информацию о ходе дела СБ Украины сообщит общественности после завершения соответствующих экспертиз.

Напомним, ранее в Харькове задержали "депутата ДНР", владеющего сетью продуктовых магазинов на Донбассе.

Тем временем, в Мариуполе "народного мэра" осудили за сепаратизм.

Также сообщалось, что в Запорожье начался суд над блогером, которого обвиняют в сепаратизме и помощи "ДНР".