В оккупированном Крыму самолет выкатился с полосы и заблокировал все полеты

В оккупированном Крыму самолет Boeing 737 российской авиакомпании частично выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Симферополе. Полоса заблокирована.
Об этом сообщает Mash.
В результате инцидента никто не пострадал.
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Представители авиаузла отметили, что пока аэропорт Симферополя, в который запрещено летать всем авиакомпаниям мира, не принимает и не отправляет рейсы.
Над полуостровом скопилось уже 11 самолетов, они наматывают круги в небе. Один уже развернули обратно в Россию
Фото: Mash
Напомним, ранее в одесском аэропорту самолет авиакомпании МАУ совершил аварийную посадку. В аэропорту объявили тревогу.
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