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В Крыму снова неспокойно: замечена большая колонна военной техники (видео)

14 апреля, 17:00

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Только в течение одного дня очевидцы два раза засекли, как Россия перемещает военные автомобили, бронетехнику и залповые системы по полуострову

В оккупированном Крыму снова замечено перемещение большого количества военной техники. Колона двигалась рано утром по трассе "Таврида". Об этом пишет Радио Свобода.

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Очевидцы сообщили, что утром в среду на востоке Крыма по трассе проезжала большая колонна военной техники в сопровождении дорожной военной инспекции. В составе колонны были боевые машины, системы залпового огня, грузовики с личным составом и другая военная техника.

Также в этот день еще одна колонна военной техники двигалась по трассе "Таврида" вглубь полуострова. В составе колонны заметили большое количество топливозаправщиков, грузовиков для перевозки личного состава и БТРы.

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Как сообщали новости "Сегодня", накануне в сети появилось видео, как Россия гонит на границу Украины новые танки, БМП и самоходные артиллерийские установки. Переброска боевой техники фиксируется в Воронежской области, Ростове-на-Дону и на Кубани.

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Последние недели с первых полос украинских и мировых СМИ не сходит тема обострения на Донбассе. Где сейчас дислоцируются военные РФ и действительно ли этих сил достаточно для полномасштабного вторжения в нашу страну – читайте в материале "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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Россия Крым военная техника
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