В Крыму "утопили" самолет Ан-24

Планируется, что в дальнейшем компанию Ан-24 составят другие самолеты, а также российские БТР и танки

У берегов временно оккупированной Ялты, в районе села Оползневое для дайвинга затопили самолет Ан-24. Об этом сообщило издание "Крым.Реалии".

Сообщается, что идея организаторов мероприятия – поместить на морское дно два самолета и два бронетранспортера, в которые драйверы смогут заплывать и двигаться по дну внутри. На борту самолета будут установлены видеокамеры для подводной съемки.

Организаторы подводного парка заявили, что идея его создания "появилась за рубежом".

Раз в пять лет организаторы намерены проводить капитальный ремонт подводного парка. Планируется, что в дальнейшем компанию Ан-24 составят другие самолеты, а также российские БТР и танки.

Напомним, в Днепре дайверы оборудовали автопарк на дне водоема. Дайверы расследуют тайну тепла и холода озера, которое образовалось на месте шахты в Соледаре.

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