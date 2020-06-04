В Крыму вместо водохранилища осталась лужица (фото)

В оккупированном Крыму, где продолжаются проблемы с нехваткой воды, показали, в каком состоянии находятся водохранилища, которые обеспечивали нужды жителей полуострова.

Так, в своем Twitter блогер RoksolanaToday&Крим выложила фото, на которых видно, что Симферопольское водохранилище превратилось в "лужицу".

"Там, где раньше была вода — уже суша. Симферопольское водохранилище. Лужица", – подписала она свои снимки.

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Также блогер напомнила, что, согласно международным конвенциям, обязанность обеспечить жизненные потребности мирного населения оккупированных территорий лежит исключительно на оккупанте.

В свою очередь, оккупанты уверяют, что водохранилища естественного стока заполнены на треть.

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"По состоянию на 20 мая 2020 года, водохранилища естественного стока заполнены на 34%, их объем составляет 64,3 млн куб.м, что меньше, чем в прошлом году. Наливные водохранилища наполнены на 25%, объем их наполнения составляет 36,4 млн куб. м, что больше показателей прошлого года", – говорится в заявлении подконтрольного Москве Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации, сообщают "Крым.Реалии".

Ранее сообщалось, что крупнейшее водохранилище под Симферополем обмелело до критической черты. В ноябре 2019 года по пересохшему дну водохранилища ходили люди и ездили автомобили, хотя еще недавно водохранилище в Крыму было полностью покрыто водой.

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