В Крыму задержали двух участниц Pussy Riot

Вчера, 18:13

Задержанные должны объяснить цели своего визита в Крым

Мария Алехина Фото: AFP
Мария Алехина Фото: AFP

Сотрудники российской полиции в оккупированном Крыму задержали участницу панк-группы Pussy Riot Ольгу Борисову, заявила менеджер правозащиты движения "Открытая Россия" Полина Немировская.

"Сегодня утром Оля (Борисова – Ред.) и Александр Софеев, это их друг фотограф, приехали на поезде из Керчи в Симферополь, пошли искать, где поесть, их задержали "полицейские" и увезли на медицинское освидетельствование в диспансер. Осмотрели, увезли в отдел полиции Железнодорожное", – утверждает Немировская.

По ее словам, задержанные находятся в отделе российской полиции уже почти четыре часа, у Борисовой изъяли мобильный телефон, у Софеева – фотоаппарат и ноутбук.

"Пишут объяснение о том, зачем приехали в Крым. Только что в ОП Железнодорожное пустили адвоката "Открытой России" Эмиля Курбединова", – добавила Немировская.

Она отметила, что накануне Борисову и Софеева по прибытии в Керчь также задержали, но после беседы отпустили.

Также утром в понедельник по прилете в Симферополь задержали участницу Pussy Riot Марию Алехину. "Тоже держали 4 часа, тоже свозили в диспансер, но уже отпустили", – сказала Немировская.

В августе 2012 года Алехина и другая участница Pussy Riot Надежа Толоконникова были осуждены к двум годам колонии общего режима по статье о хулиганстве за так называемый "панк-молебен", который пять девушек из Pussy Riot в балаклавах устроили в конце февраля 2012 года в храме Христа Спасителя в Москве. В декабре 2013 года девушки вышли на свободу по амнистии, объявленной Госдумой в связи с 20-летием Конституции.

Ранее сообщалось, что участники российской панк-группы Pussy Riot попросили убежища в Швеции.
Крым, задержание, pussy riot

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Источник:

Интерфакс

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