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В море у берегов Керчи заметили нефтяные пятна

11 ноября, 14:49

На аннексированном полуострове сделали фото возможной утечки нефти

Фото: Kerch.FM

Фото: Kerch.FM

В море у берегов оккупированного Крыма были замечены нефтяные пятна, которые снял на фото житель Керчи.

Как сообщает издание Керчь.ФМ, снимки были сделаны утром 11 ноября с городской набережной.

Напомним, ранее в другом городе аннексированного полуострова – Севастополе, так называемый "глава" городской администрации Михаил Развожаев опубликовал фото канализационной трубы, прорыв которой загрязнил прибрежные воды фекалиями.

Ранее мы писали, что в Крыму задыхающиеся от нечистот жители курортного поселка перекрыли трассу Феодосия – Керчь.

"Весь город воняет, как древний сортир. Речки, подвалы, улицы, дворы. Вонища", – жаловались жители Феодосии, требуя от оккупантов немедленно решить эту проблему.

Тем временем из-за повышения уровня солености в Азовском море растет количество медуз.

Также ранее мы писали о нашествии медуз на берега оккупированного Крыма . Пользователи соцсетей опубликовали фото, на которых видно – поверхность акватории мыса Тарханкут покрыта множеством белых медуз, а вода напоминает молочный кисель.

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нефть Крым Керчь

Источник: Сегодня

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