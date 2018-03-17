В оккупированной Керчи полиция разогнала собрание гаражного кооператива

В Керчи оккупационная полиция разогнала собрание гаражного кооператива "Марат", участники которого намеревались обсудить земельную проблему, сообщила Крымская правозащитная группа со ссылкой на местные СМИ.

"Приехавшие на место проведения мирного собрания полицейские, применив силу, забрали председателя кооператива "Марат" Игоря Вовка в отделение полиции для составления на него административного протокола, а остальных участников заставили разойтись", – отмечено в сообщении.

Ранее постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба представил Совету Европы комплекс шагов, которые могут улучшить ситуацию с правами человека в оккупированном Крыму.

Напомним, правозащитники рассказали, как российские оккупанты пытают задержанных в Крыму.

Также, крымский правозащитник Юнус Машарипов заявил о пытках со стороны сотрудников Федеральной службы безопасности России.

Ранее стало известно, что в отношении крымского татарина Рената Параламова, которого оккупационная власть в Крыму похитила и пыталась склонить к сотрудничеству с ФСБ, применяли жестокие пытки, в результате которых он оговорил себя и других людей.

Кроме того, в отношении двух мужчин, которые были задержаны российскими силовиками после обыска в селе Новокленово (10 августа),