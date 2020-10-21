В оккупированный Крым уже переселили полмиллиона россиян – Джапарова

Оккупировавшая Крым Россия ведет целенаправленную политику по изменению демографической структуры полуострова, вытесняя украинское население и заменяя его россиянами.

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Об этом заявила замглавы МИД Эмине Джапарова в ходе круглого стола под эгидой "Атлантического совета", передает "Укринформ".

По ее словам, прямо сейчас происходит активная колонизация полуострова, что является огромной угрозой для национальной безопасности Украины.

"Они вытесняют украинское население из Крыма. С другой стороны, они заводят туда российских граждан. Мы имеем разные цифры, но даже по российской статистике 100 тысяч с чем-то россиян заехали в Крым, но неофициальная цифра в пять раз выше. Мы считаем, что по крайней мере полмиллиона российских граждан есть уже сейчас в Крыму", – рассказала Джапарова.

Она добавила, что Россия использует демографическую чистку уже как свой классический инструмент для сокрытия своих преступлений: местное население психологически терроризируют, проводят произвольные аресты и систематические обыски, чтобы запугать и подавить стремление к сопротивлению и самовыражению.

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По словам Джапаровой, российская агрессия привела к оккупации около 7 процентов территории Украины и, соответственно, к появлению, по официальным данным более 1,45 миллиона перемещенных лиц, но эта цифра по ее мнению, выше.

"Мы говорим, что таких людей может быть до 60 тысяч, но это не точная статистика, поскольку многие из украинцев считали дискриминацией регистрироваться в качестве беженцев на собственной земле. Мы убеждены, что эта цифра украинских граждан, выехавших из Крыма, де-факто, выше", – рассказала она.

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