Дожди не решили проблему с водой в Крыму

Почти в каждом водохранилище уже появляются островки

В оккупированном Крыму усугубляется проблема с водоснабжением. Оккупанты надеялись, что сезонные дожди хотя бы частично решат проблему, однако чуда не произошло.

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Об этом рассказал специалист геоинформационных систем Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию Сергей Гапон, пишет "Крым.Реалии".

Судя по космическим снимкам, ни одно водохранилище на полуострове не начало наполняться от осенних дождей.

"Погода в Крыму в первой половине осени была достаточно теплой, и атмосферных осадков выпадало немного. В некоторых районах проходили сильные дожди, но их было абсолютно недостаточно, чтобы изменить тенденцию. По космическим снимкам видно, что скорость отступления воды в водохранилищах достаточно высокая, она не замедляется", – сказал он.

Также Гапон отметил, что почти в каждом водохранилище появляются островки.

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Влагонесущих масс в атмосфере было крайне мало, поэтому вариант с самолетом для стимуляции осадков тоже не дал результатов.

"На график экономии будут постепенно переходить регионы Крыма, находящиеся дальше всего от гор: восточные, западные, северные. Словом, те регионы, которые ранее ориентировались на Северо-Крымский канал. На юге Крыма местного стока для большей части населения еще будет хватать", – добавил ученый.

Напомним, ранее мы показывали, во что превратилось Симферопольское водохранилище.

Кроме того, сообщалось, что Крым входит в период опустынивания. Водность меняется, сокращается, малые воды высыхают. Плюс к этому добавляется изменение климата, что может привести к искусственному опустыниванию.

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