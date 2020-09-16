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В России вынесли приговоры активистам "Крымской солидарности": до 19 лет тюрьмы

16 сентября, 17:20

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Только одного из задержанных признали невиновным

В российском Ростове-на-Дону суд вынес приговоры восьми активистам "Крымской солидарности", которых в России обвинили "в принадлежности к исламской партии Хизб ут-Тахрир".

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Как сообщают "Грати", одного из крымских татар признали невиновным – Эрнеста Аметова выпустили в зале суда. Остальным присудили крупные сроки заключения: Марлену Асанову — 19 лет строгого режима; Мемету Белялову — 18 лет и полтора года ограничения; Тимуру Ибрагимову — 17 лет и полтора года ограничения. Их назвали якобы "организаторами" ячейки исламской партии.

Серверу Зекирьяеву присудили 13 лет колонии; Серверу Мустафаеву — 14 лет и год ограничения; Сейрану Салиеву — 16 лет с ограничением в один год; Эдему Смаилову — 13 лет с ограничением в один год. Их называют "участниками ячейки Хизб ут-Тахрир".

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Как известно, осужденные – фигуранты второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир". Шестерых из восьми обвиняемых сотрудники ФСБ задержали после обыском у них дома 12 октября 2017 года. Все они участники организации "Крымская солидарность". 22 мая 2018 года были задержаны Эдем Смаилов и координатор "Крымской солидарности" Сервер Мустафаев.

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Россия суд Крым заключение крымские татары ФСБ РФ

Источник: graty.me

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