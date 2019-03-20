В Симферополе арестовали скандального экс-президента Крыма

Его посадили за решетку на двое суток

Фото: скриншот видео.

В Симферополе арестовали скандального экс-президента Крыма //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/17c/c48/5c917cc48c144.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/17c/c48/5c917cc48c144.jpg 2019-03-20T01:38:00+02:00 Крым Его посадили за решетку на двое суток

Центральный районный "суд" Симферополя на двое суток арестовал первого и единственного президента Крыма в 1994-1995 годах, скандального Юрия Мешкова.

Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на атамана "Крымского казачества" Сергея Акимова.

"Мешкову дали двое суток ареста за неуважение к полицейскому, из них два часа ему зачтут, когда его задержали 18 числа", – рассказал он.

Накануне российские оккупанты задержали Мешкова в Симферополе после заявления неизвестного о том, что он находится в состоянии наркотического опьянения. Однако медицинский осмотр следов алкогольного или наркотического опьянения у Мешкова не обнаружил.

Юрий Мешков был первым президентом Республики Крым в 1994-1995 годах, пока эта должность не была отменена Верховной Радой Украины. После того он проживал в Москве в изгнании. В 2011 году вернулся в Крым, однако впоследствии суд запретил ему въезд в Украину. После аннексии Россией полуострова снова вернулся в Симферополь и пытался попасть в политическую жизнь оккупационной администрации.

Также ранее Юрий Мешков заявлял о готовности вновь возглавить Крым.

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