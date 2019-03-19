Экс-президента Крыма приняли за наркомана

Юрий Мешков был задержан в Симферополе

Юрий Мешков. Фото: RFE/RL.

Экс-президента Крыма приняли за наркомана //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0b6/888/5c90b68889f72.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0b6/888/5c90b68889f72.jpg 2019-03-19T11:25:00+02:00 Крым Юрий Мешков был задержан в Симферополе

В Симферополе 18 марта российские силовики задержали экс-президента Крыма Юрия Мешкова по заявлению неизвестного лица, что бывший крымский президент якобы находится в состоянии наркотического опьянения.

Об этом сам Мешков впоследствии рассказал в видеообращении, сообщают Крым.Реалии.

"Подошли офицеры, представились. Сказали мне, что поступило заявление, что я нахожусь в состоянии наркотического опьянения. Попросили предоставить документы – я ответил, что обязан носить документы только в случае объявления военного положения. После этого они предложили мне проехать в отделение до установления личности", – рассказал Мешков.

Он отметил, что даже если бы он находился в состоянии наркотического опьянения и не представлял бы угрозы для окружающих, не нарушал общественный порядок – оснований для его задержания не было. Мешков добавил, что таким образом сотрудники полиции совершают преступление, предусмотренное ст. 285 Уголовного кодекса России.

"Следственный комитет должен возбудить уголовное дело и передать его в суд для привлечения этих офицеров к уголовной ответственности", – сказал Мешков.

Вместе с Мешковым был также задержан атаман "Крымского казачества" Сергей Акимов. Последний отметил, что его задержали по заявлению об "осквернении памятника".

Как сообщается, Мешкова и Акимова отпустили после проведения медицинского освидетельствования на наличие наркотиков в организме.

Кроме того, российские силовики задержали пророссийских блогеров Илью Большедворова и Олега Кочерова. Их взяли во время интервью польскому телеканалу Белсат.

Все четверо задержанных были доставлены на освидетельствование в Крымский научно-практический центр наркологии.

Позднее Большедворов и Кочеров также были отпущены на свободу.

Российские силовики не комментируют информацию о задержании указанных лиц.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко рассказал о том, что намерен вернуть аннексированный Крым после победы на выборах 31 марта.

Также США заявили, что не признают аннексию Крыма Россией.

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