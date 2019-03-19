Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,13
30,79
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Крыма

Экс-президента Крыма приняли за наркомана

Сегодня, 11:25

Юрий Мешков был задержан в Симферополе

Юрий Мешков. Фото: RFE/RL
Юрий Мешков. Фото: RFE/RL.
Экс-президента Крыма приняли за наркомана //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0b6/888/5c90b68889f72.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0b6/888/5c90b68889f72.jpg Крым Юрий Мешков был задержан в Симферополе

В Симферополе 18 марта российские силовики задержали экс-президента Крыма Юрия Мешкова по заявлению неизвестного лица, что бывший крымский президент якобы находится в состоянии наркотического опьянения.

Об этом сам Мешков впоследствии рассказал в видеообращении, сообщают Крым.Реалии.

"Подошли офицеры, представились. Сказали мне, что поступило заявление, что я нахожусь в состоянии наркотического опьянения. Попросили предоставить документы – я ответил, что обязан носить документы только в случае объявления военного положения. После этого они предложили мне проехать в отделение до установления личности", – рассказал Мешков.

Он отметил, что даже если бы он находился в состоянии наркотического опьянения и не представлял бы угрозы для окружающих, не нарушал общественный порядок – оснований для его задержания не было. Мешков добавил, что таким образом сотрудники полиции совершают преступление, предусмотренное ст. 285 Уголовного кодекса России.

"Следственный комитет должен возбудить уголовное дело и передать его в суд для привлечения этих офицеров к уголовной ответственности", – сказал Мешков.

Вместе с Мешковым был также задержан атаман "Крымского казачества" Сергей Акимов. Последний отметил, что его задержали по заявлению об "осквернении памятника".

Как сообщается, Мешкова и Акимова отпустили после проведения медицинского освидетельствования на наличие наркотиков в организме.

Кроме того, российские силовики задержали пророссийских блогеров Илью Большедворова и Олега Кочерова. Их взяли во время интервью польскому телеканалу Белсат.

Все четверо задержанных были доставлены на освидетельствование в Крымский научно-практический центр наркологии.

Позднее Большедворов и Кочеров также были отпущены на свободу.

Российские силовики не комментируют информацию о задержании указанных лиц.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко рассказал о том, что намерен вернуть аннексированный Крым после победы на выборах 31 марта.

Также США заявили, что не признают аннексию Крыма Россией.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Крым, наркотики, мешков, Юрий Мешков

Вы сейчас просматриваете новость " Экс-президента Крыма приняли за наркомана". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Порошенко отреагировал на приезд Путина в Крым

Сегодня, 09:41

Глава государства также четко ответил хозяину Кремля, кто и с кем не "сварит каши"

"Крым – это Украина": в британском МИД призвали Россию положить конец незаконному контролю над полуостровом

Сегодня, 08:24

В МИД Британии призвали Россию к немедленному освобождению всех украинских политзаключенных

Путин признал аннексию Крыма ошибкой – Джемилев

Сегодня, 07:20

Выход из Крыма для Путина, по словам лидера крымскотатарского народа, это "харакири"

Аннексия Крыма: МИД РФ отверг требование НАТО вернуть полуостров

Сегодня, 04:16

Кроме того, Россия отвергла обвинения в нарушениях прав крымских татар

Стало известно, кто второй папа сына Сергея Лазарева

В «Поле чудес» показали, что происходит с подарками после шоу

Алла Пугачева прокомментировала смерть Юлии Началовой

Юлия Началова скончалась после тяжелой болезни

Maruv назвала фаворита на Евровидении и объявила гастроли по РФ

Умерла российская певица Юлия Началова

Бывшая жена Узелкова рассказала правду о его возлюбленной

Алле Пугачевой провели экстренную операцию

У украинцев отобрали пенсии по выслуге лет

Вайкуле жестко поставила на место Бузову: Ты не певица
Загрузка...

Штрафы повысят в 10 раз: какие новшества готовят для водителей

Сегодня, 07:51

В Раде зарегистрировали два новых законопроекта с ужесточением некоторых норм

Минздрав хочет прекратить полное финансирование пациентов, которые не заключили деклараций с врачом

Вчера, 07:51

МОЗ планирует сэкономить 360 млн грн за счет украинцев из "красного" списка пациентов

Газ для населения может подешеветь: что на самом деле предложил "Нафтогаз"

17 марта, 07:51

В "Нафтогазе" заявили, что есть все основания для снижения тарифов, если правительство откажется от регулирования цен

Как украинцы работают "на еду": 50 минут — и обед

17 марта, 07:19

Эксперты называют оп­­лату труда в стране низкой и ра­­туют за почасовой учет

Сергей Шнуров назвал виновницу развода Ксении Собчак и Виторгана

Тупой и еще тупее: топ-5 самых глупых знаков зодиака

Менеджер Юлии Началовой: «Трагедия у семьи. Мы все молимся»