Экс-президента Крыма приняли за наркомана
Юрий Мешков был задержан в Симферополе
В Симферополе 18 марта российские силовики задержали экс-президента Крыма Юрия Мешкова по заявлению неизвестного лица, что бывший крымский президент якобы находится в состоянии наркотического опьянения.
Об этом сам Мешков впоследствии рассказал в видеообращении, сообщают Крым.Реалии.
"Подошли офицеры, представились. Сказали мне, что поступило заявление, что я нахожусь в состоянии наркотического опьянения. Попросили предоставить документы – я ответил, что обязан носить документы только в случае объявления военного положения. После этого они предложили мне проехать в отделение до установления личности", – рассказал Мешков.
Он отметил, что даже если бы он находился в состоянии наркотического опьянения и не представлял бы угрозы для окружающих, не нарушал общественный порядок – оснований для его задержания не было. Мешков добавил, что таким образом сотрудники полиции совершают преступление, предусмотренное ст. 285 Уголовного кодекса России.
"Следственный комитет должен возбудить уголовное дело и передать его в суд для привлечения этих офицеров к уголовной ответственности", – сказал Мешков.
Вместе с Мешковым был также задержан атаман "Крымского казачества" Сергей Акимов. Последний отметил, что его задержали по заявлению об "осквернении памятника".
Как сообщается, Мешкова и Акимова отпустили после проведения медицинского освидетельствования на наличие наркотиков в организме.
Кроме того, российские силовики задержали пророссийских блогеров Илью Большедворова и Олега Кочерова. Их взяли во время интервью польскому телеканалу Белсат.
Все четверо задержанных были доставлены на освидетельствование в Крымский научно-практический центр наркологии.
Позднее Большедворов и Кочеров также были отпущены на свободу.
Российские силовики не комментируют информацию о задержании указанных лиц.
Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко рассказал о том, что намерен вернуть аннексированный Крым после победы на выборах 31 марта.
Также США заявили, что не признают аннексию Крыма Россией.
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