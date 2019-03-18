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В Ялте появились "подрывные" листовки

Сегодня, 15:48

Они гласят: "Я отзываю свою подпись с Референдума"

Фото: Getty Images
В Ялте появились "подрывные" листовки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/955/cb4/5c8955cb47230.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/955/cb4/5c8955cb47230.jpg Крым Они гласят: "Я отзываю свою подпись с Референдума"

В Ялте к пятилетию аннексии Крыма Россией неизвестные развесили листовки с текстом "Я отзываю свою подпись с Референдума".

Соответствующее фото опубликованы а в группе "Доска позора Ялты" в Facebook, сообщают "События Крыма".

"Сегодня, в преддверии пятой годовщины... Весь город в таких вот листовках. А ведь и правда – неужели мы тогда ради этого бежали на референдум", – комментирует фото автор публикации.

Листовки выполнены в стиле советских пропагандистских плакатов. В каждой их них указаны 10 причин, по которым неизвестный автор отзывает свой голос.

Как сообщалось, Европейский Союз в пятую годовщину аннексии Крыма выразил твердую поддержку Украине и подтвердил приверженность суверенитету и территориальной целостности нашей страны.

Также экономисты подсчитали, что за годы оккупации Крыма экономика России уменьшилась более чем на 10 процентов.

В Ялте неизвестные развесили листовки с текстом "Я отзываю свою подпись с Референдума". Соответствующее фото опубликовала пользователь Лида Костина в группе "Доска позора Ялты" в "Фейсбуке". "Сегодня, в преддверии пятой годовщины... Весь город в таких вот листовках. А ведь и правда – неужели мы тогда ради этого бежали на референдум", – комментирует она фото. Листовки выполнены в стиле советских пропагандистских плакатов. В каждой их них указаны 10 причин, по которым автор отзывает свой голос.
Источник: http://www.sobytiya.info/news/ya-otzyvayu-svoy-golos-s-referenduma-v-yalte-razvesili-kramol-nye-listovki-foto

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Тег Россия, Крым, Ялта, аннексия Крыма

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