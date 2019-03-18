В Ялте появились "подрывные" листовки
Они гласят: "Я отзываю свою подпись с Референдума"
В Ялте к пятилетию аннексии Крыма Россией неизвестные развесили листовки с текстом "Я отзываю свою подпись с Референдума".
Соответствующее фото опубликованы а в группе "Доска позора Ялты" в Facebook, сообщают "События Крыма".
"Сегодня, в преддверии пятой годовщины... Весь город в таких вот листовках. А ведь и правда – неужели мы тогда ради этого бежали на референдум", – комментирует фото автор публикации.
Листовки выполнены в стиле советских пропагандистских плакатов. В каждой их них указаны 10 причин, по которым неизвестный автор отзывает свой голос.
Как сообщалось, Европейский Союз в пятую годовщину аннексии Крыма выразил твердую поддержку Украине и подтвердил приверженность суверенитету и территориальной целостности нашей страны.
Также экономисты подсчитали, что за годы оккупации Крыма экономика России уменьшилась более чем на 10 процентов.
Источник: http://www.sobytiya.info/news/ya-otzyvayu-svoy-golos-s-referenduma-v-yalte-razvesili-kramol-nye-listovki-foto
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