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В Bloomberg подсчитали потери России за пять лет оккупации Крыма

Сегодня, 00:02

Большую часть расходов Россия понесла из-за санкций со стороны США и ЕС

Фото: Getty Images
В Bloomberg подсчитали потери России за пять лет оккупации Крыма //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/ec3/970/5c8ec397061a5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/ec3/970/5c8ec397061a5.jpg Крым Большую часть расходов Россия понесла из-за санкций со стороны США и ЕС

За 5 лет оккупации Крыма экономика России уменьшилась более чем на 10 процентов, 150 миллиардов долларов, по сравнению с 2013 годом.

Об этом сообщают аналитики Bloomberg Economics.

"Исследование, опубликованное аналитиком Скоттом Джонсоном в конце прошлого года, показало, что экономика крупнейшего в мире экспортера энергии  (России – ред.) более чем на 10 процентов – или на 150 миллиардов долларов – меньше по сравнению с тем, что можно было ожидать в конце 2013 года", – говорится в сообщении.

Это связано не только с падением цен на нефть, но и в результате влияния санкций и других факторов.

Как отмечают в издании, с момента оккупации Крыма доходы россиян едва превысили 30 тыс рублей в месяц. А вместе с падением цен на нефть это и привело к рецессии экономики страны. Одновременно с этим в Крыму доходы выросли с 15 тысяч рублей в месяц в 2015 году до 22 тыс. рублей в 2018.

Аналитики утверждают, что санкции скорее всего не исчезнут в ближайшее время, а утверждения о том, что Россия вмешалась в президентские выборы 2016 года в США, означают, что ситуация лишь ухудшится.

Как известно, 27 февраля исполнилось ровно 5 лет с того момента, как первые "зеленые человечки" захватили в Крыму здание Верховного Совета, что позволило впоследствии провести аннексию полуострова. Несмотря на бравурные отчеты оккупационных властей, с каждым годом жить в Крыму все сложнее. Газета "Сегодня" пообщалась с крымчанами и выяснила, от чего страдают жители полуострова.

Напомним, недавно Порошенко показал видео о том, как при аннексии Крыма Россия прикрывалась "живым щитом"Аннексию Россией Крыма президент Петр Порошенко назвал не только актом агрессии, но и самым тяжким международным преступлением.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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