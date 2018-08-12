В заповеднике оккупированного Крыма разгорелся масштабный пожар

За сутки площадь пожара увеличилась почти в десять раз

В оккупированном РФ Крыму, в урочище "Уч–Кош" вблизи Ялты в субботу, 11 августа, произошло масштабное возгорание лесной подстилки на границе Ялтинского и Крымского горно-лесных заповедников. Об этом сообщает оккупационное управление МЧС России по Крыму.

"К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений площадь пожара составила около 2,5 тыс. кв.м. Возгорание произошло в труднодоступной горной местности, на склоне порядка 45-80 градусов, что затрудняет подъезд пожарно-спасательной техники к очагу пожара", – отмечено в сообщении.

Тушение возгорания также было осложнено сильным ветром в ущелье, скорость которого достигала 15-20 м.с.

"Также существует угроза распространения огня на лесной массив верх по склону. Угрозы населенным пунктам нет", - отметили в субботу в МЧС.

По состоянию на 15:00 воскресенья, 12 августа, ликвидация природного пожара продолжается.

В работе по ликвидации природного пожара задействовано около 500 человек, 58 единиц техники, в том числе три воздушных судна – вертолёты МИ-8 МЧС России, которые по состоянию на 15.00 совершили 42 сброса, общим объемом 42 тонны огнетущащего вещества.

Кроме этого в 13.26 из аэропорта "Жуковский" вылетел самолет ИЛ-76 оборудованный водосбрасывающим устройством с запасом огнетушащего вещества 42 тонны.

Условия ликвидации остаются сложными – разведка места ЧП беспилотными летательными аппаратами не дала своего результата, так как ночью ветер поменял свое направление и в ущелье образовалось сильное задымление. По информации МЧС, в настоящее время площадь пожара составляет 19 Га.

Год назад в оккупированном Крыму сильный природный пожар в горах вспыхнул в селе Громовка городского округа Судака. А в Форосе сгорел незарегистрированный детский лагерь.

А не так давно на полуострове вспыхнул пожар на территории Свято-Успенского монастыря.