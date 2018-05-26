Масштабный пожар в Днепре: горел завод по переработке аккумуляторных батарей

В Днепре спасатели ликвидировали пожар на территории завода по переработке аккумуляторных батарей. Об этом сообщили в пресс-службе местного ГСЧС.

"25 мая в 16:30 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на территории предприятия по улице Курсантская, Самарского района города Днепр", – говорится в сообщении.

На месте спасатели установили, что пожар возник внутри одноэтажного отдельно стоящего металлического сооружения по переработке отработанных аккумуляторных батарей. В технологическом колодце на общей площади 100 квадратных метров горело вторичное сырье – отработанные АКБ. Пожар спасатели локализовали в 17:21 и ликвидировали в 18:24.

"К тушению пожара были привлечены 40 человек личного состава и 10 единиц пожарно-спасательной техники Главного управления ДСНС Украины в Днепропетровской области", – отметили в ГСЧС.

В результате инцидента никто не погиб и не пострадал. Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.

Не так давно в Днепре произошел масштабный пожар на территории предприятия.

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