Масштабный пожар в Днепре: горел завод по переработке аккумуляторных батарей

Сегодня, 12:50

Огонь охватил 100 квадратных метров здания


Фото: пресс-служба ГСЧС

Фото: пресс-служба ГСЧС

Фото: пресс-служба ГСЧС

Фото: пресс-служба ГСЧС

В Днепре спасатели ликвидировали пожар на территории завода по переработке аккумуляторных батарей. Об этом сообщили в пресс-службе местного ГСЧС.

"25 мая в 16:30 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на территории предприятия по улице Курсантская, Самарского района города Днепр", – говорится в сообщении.

На месте спасатели установили, что пожар возник внутри одноэтажного отдельно стоящего металлического сооружения по переработке отработанных аккумуляторных батарей. В технологическом колодце на общей площади 100 квадратных метров горело вторичное сырье – отработанные АКБ. Пожар спасатели локализовали в 17:21 и ликвидировали в 18:24.

"К тушению пожара были привлечены 40 человек личного состава и 10 единиц пожарно-спасательной техники Главного управления ДСНС Украины в Днепропетровской области", – отметили в ГСЧС.

В результате инцидента никто не погиб и не пострадал. Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.

Не так давно в Днепре произошел масштабный пожар на территории предприятия

А в Киеве спасатели ликвидировали пожар в павильонах возле станции метро "Академгородок"Возгорание возникло на кровле одноэтажного павильона, размер которого составлял 20х15 м с распространением огня на рядом расположенные павильоны и магазин.

Также мы писали о крупном ЧП под Харьковом, где горел полигон твердых бытовых отходов.
пожар

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