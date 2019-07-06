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Во что оккупанты превратили Крым: в соцсетях появились фото и комментарии

6 июля, 14:07

В сети появились свидетельства крымчан о "достижениях" россиян после оккупации полуострова

У Балаклавы оккупанты устроили сброс канализации прямо в прибрежную полосу моря
У Балаклавы оккупанты устроили сброс канализации прямо в прибрежную полосу моря. Фото: Twitter

В оккупированном россиянами Крыму местные жители все чаще фиксируют появление мусорных свалок, спящих на лавочках пьяных "туристов", загрязнение любимых мест отдыха и сброс канализации в моря прямо в прибрежной полосе.

В своем Twitter пользователь с ником RoksolanaToday&Крым показала "достижения" оккупантов в Севастополе, под Балаклавой, Евпатории, которая была популярным детском курортом, а также в других местах полуострова.

Ранее жители Феодосии признались, что после оккупации Крыма жизнь на полуострове стала намного более унылой и депрессивной, даже в городах курортного побережья.

"Жители Феодосии описали, как умирает город. Собственно, так умирает весь Крым. Некоторые ватники считают, что виновата не россия, а российские законы (логики не ищите). Некоторые считают, чтобы Фео стала прежней (как "при Украине"), надо, чтобы путин стал мэром города", – с сарказмом отметил блогер Крымский бандеровец в своем Twitter.

Как сообщалось, согласно опросу, рекордное число россиян не готовы платить за оккупацию Крыма. Также мы сообщали, что в Крыму с 1 июля дорожают коммунальные услуги.

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Тег Крым, мусор, соцсети, канализация, социальные сети, оккупанты

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