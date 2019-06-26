Сделать стартовой
26,19
29,83
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Крыма

В Крыму повышаются тарифы на электроэнергию, газ, воду и тепло

26 июня, 16:07

Скачок цен произойдет 1 июля

Фото: Крым. Реалии
Фото: Крым. Реалии.

В Крыму с 1 июля повысятся тарифы на ряд коммунальных услуг.

Об этом сообщил журналистам председатель оккупационного "Госкомитета по ценам и тарифам Республики Крым" Юрий Новосад.

"Средневзвешенный тариф на холодное водоснабжение с 1 июля составит 30,2 рубля с НДС. Повышение к первому полугодию составит 0,1%. Средневзвешенный тариф на водоотведение с 1 июля составит 26,1 рубля. Изменения к первому полугодию составит 4,9%", – рассказал он, сообщает Ялта-24.

Услуги теплоснабжения, по словам чинвоника, подорожают на 0,5%. Средняя стоимость одной гигакалории во втором полугодии составит 2714 рублей.

Также с 1 июля предусмотрено повышение тарифов на электроснабжение. "Стоимость одного киловатт-часа для населения в зоне потребления до 150 кВт составит 3,2 рубля. Изменение к первому полугодию составит 7,7%", – сообщил Новосад.  Кроме того, на 7,5% повысится стоимость услуг газоснабжения. Кубометр "голубого топлива" подорожает на 80 копеек и составит 5,18 рубля.

Тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов останутся без изменений.

Как сообщалось, пять лет российской оккупации привели к серьезному подорожанию жизни на полуострове.

Также мы сообщали, что строителей Керченского моста "кинули" на деньги.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег тарифы, Крым, коммунальные услуги, подорожание

Вы сейчас просматриваете новость " В Крыму повышаются тарифы на электроэнергию, газ, воду и тепло". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В оккупированном Крыму погибли служащие ВДВ России

Сегодня, 13:45

Во время неудачного десантирования военные сели на воду и утонули

Зеленский назначил своего представителя по Крыму

Сегодня, 12:23

Президент продолжает активную кадровую политику в Украине и дал понять, что вопрос Крыма у него на контроле

В суд передано дело главаря крымских боевиков из организации "Рубеж"

Вчера, 15:57

Обвиняемый помогал захватывать украинские корабли в Севастополе

Вода из-под земли бьет фонтаном: Ялту затопило после мощного ливня, фото и видео непогоды

Вчера, 10:28

Транспорт буквально "плавает" по городу

Девушка похудела на 64 килограмма ради платья своей мечты

Чтобы повторить успех Украины, нам нужны 16 «Краснодаров»?

Зеленский обратился к олигархам насчет Донбасса

Крупнейшая катастрофа в истории Земли случилась в Сибири

Ломаченко - Кролла: Видео потрясающего нокаута чемпиона

Песков раскрыл планы Путина относительно встречи с Зеленским

Андрей Шевченко: «Нам будет не хватать Ярмоленко и Марлоса»

C 1 июля повысятся пенсии украинцам с длительным трудовым стажем

7 фактов об ускорении метаболизма

Боярский прокомментировал приговор по делу Кокорина и Мамаева

Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят

6 причин, почему Lexus UX — идеальный автомобиль для женщины

Пенсионный вопрос: хватит ли в бюджете денег до конца года

Сегодня, 07:51

Эксперты говорят, что пока ситуация не критична, но Украине как воздух нужен ощутимый рост экономики

Месяц с новым президентом: эксперты рассказали о плюсах и минусах Зеленского на посту гаранта

Вчера, 07:38

У гаранта среди достижений называют сдвиг по "Нормандии", а эксперты говорят о решительности

Водители, бухгалтеры и адвокаты станут не нужны: какие профессии вскоре могут исчезнуть

24 июня, 07:37

В течение последующих 10 лет исчезнет почти половина сегодняшних профессий

На рынке труда в Украине назревает коллапс: работодатели не берут на работу людей старше 40, а молодежи не хватает

24 июня, 07:00

Больше всего сотрудников среди старшего поколения, а вот молодежи сильно не хватает

Зеленский впервые сделал заявление о дефолте в Украине

Всплыли подробности выстрела копами в 5-летнего мальчика

Ученые выяснили, почему очищенную воду пить опасно
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь