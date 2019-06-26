В Крыму повышаются тарифы на электроэнергию, газ, воду и тепло
Скачок цен произойдет 1 июля
В Крыму с 1 июля повысятся тарифы на ряд коммунальных услуг.
Об этом сообщил журналистам председатель оккупационного "Госкомитета по ценам и тарифам Республики Крым" Юрий Новосад.
"Средневзвешенный тариф на холодное водоснабжение с 1 июля составит 30,2 рубля с НДС. Повышение к первому полугодию составит 0,1%. Средневзвешенный тариф на водоотведение с 1 июля составит 26,1 рубля. Изменения к первому полугодию составит 4,9%", – рассказал он, сообщает Ялта-24.
Услуги теплоснабжения, по словам чинвоника, подорожают на 0,5%. Средняя стоимость одной гигакалории во втором полугодии составит 2714 рублей.
Также с 1 июля предусмотрено повышение тарифов на электроснабжение. "Стоимость одного киловатт-часа для населения в зоне потребления до 150 кВт составит 3,2 рубля. Изменение к первому полугодию составит 7,7%", – сообщил Новосад. Кроме того, на 7,5% повысится стоимость услуг газоснабжения. Кубометр "голубого топлива" подорожает на 80 копеек и составит 5,18 рубля.
Тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов останутся без изменений.
Как сообщалось, пять лет российской оккупации привели к серьезному подорожанию жизни на полуострове.
Также мы сообщали, что строителей Керченского моста "кинули" на деньги.
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