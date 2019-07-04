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Феодосия умерла, а Крым стал военной базой: крымчане рассказали о жизни в оккупации

4 июля, 16:18

Жители курортного города поделились эмоциями об изменениях, которые принесли оккупанты

В Крыму цены на отдых дороже, чем в Европе
В Крыму цены на отдых дороже, чем в Европе. Фото: Depositphotos

Жизнь в оккупированном россиянами Крыму, даже в городах курортного побережья, таких, как Феодосия, стала намного более унылой и депрессивной.

К такому выводу пришли местные жители, обсуждая в социальных сетях изменения, произошедшие с момента прихода оккупантов.

"Жители Феодосии описали, как умирает город. Собственно, так умирает весь Крым. Некоторые ватники считают, что виновата не россия, а российские законы (логики не ищите). Некоторые считают, чтобы Фео стала прежней (как "при Украине"), надо, чтобы путин стал мэром города", – с сарказмом отметил блогер Крымский бандеровец в своем Twitter.

Как сообщалось, согласно опросу, рекордное число россиян не готовы платить за оккупацию Крыма. Также мы сообщали, что в Крыму с 1 июля дорожают коммунальные услуги.

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Тег Крым, оккупация, феодосия, оккупанты

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