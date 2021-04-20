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Военная эскалация набирает обороты – Россия закрыла небо над Крымом и Черным морем

20 апреля, 12:14

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Некоторые регионы объявлены опасными для полетов воздушных судов, ограничения ввели на четыре дня

Россия, которая стягивает в Черное море военные корабли и авиацию, ввела временные ограничения на полеты над частью Крыма и Черного моря. Этот регион объявлен районом, "опасным для полетов воздушных судов", с 20 по 24 апреля.

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Об этом сообщает Интерфакс, исходя из данных международного извещения для пилотов (NOTAM).

В зону ограничения полетов до высоты 19 тыс. метров входит воздушное пространство над южной частью Крыма (от Севастополя до Феодосии), прилегающими к Южному берегу Крыма территориальными водами, а также над частью международных вод Черного моря.

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Ранее Россия также заявляла, что с 24 апреля по 31 октября приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные воды РФ для иностранных военных кораблей и других государственных судов в ряде районов Черного моря. В частности, иностранным кораблям запрещено проходить через Керченский пролив.

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Напомним, в Госавиаслужбе Украины заявляли, что из-за военного присутствия России у границ Украины гражданской авиации ничего не угрожает.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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Россия Крым авиация Минобороны полеты небо воздушное пространство
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