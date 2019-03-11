Наше золото: что нужно знать о борьбе Украины с Россией за сокровища скифов

Скифское золото может вернуться в Киев – но не ранее, чем через год

Наше золото: что нужно знать о борьбе Украины с Россией за сокровища скифов 2019-03-11T16:05:00+02:00 Крым Скифское золото может вернуться в Киев – но не ранее, чем через год

Эта история началась летом 2014 года, после оккупации Крыма Россией. Речь идет о скифском золоте, которое осело в Голландии и за которое вот уже пять лет бьется украинский МИД, чтобы вернуть бесценные экспонаты на родину.

В понедельник, 11 марта 2019 года апелляционный суд Амстердама (Нидерланды) приступил к рассмотрению апелляции музеев Крыма о возвращении Украине коллекции. А пока суд да дело, читайте историю борьбы за скифское золото Крыма в специальном материале сайта "Сегодня".

"Крымские музеи сразу признали себя российскими"

Еще в 2013 году министерство культуры Украины согласовало передачу более пятисот артефактов из коллекций государственного музейного фонда Украины, которые хранились в Центральном музее Тавриды, Керченском историко-культурном заповеднике, Национальном заповеднике "Херсонес Таврический", Бахчисарайском историко-культурном заповеднике и Национальном музее истории Украины для демонстрации на выставке "Крым – золотой остров в Черном море".

Сперва экспозицию выставляли в земельном краеведческом музее города Бонн (выставка проходила с июля 2013 по январь 2014-го), а затем украинские сокровища переехали в археологический музей Амстердамского университета "Аллард Пирсон", где их можно было увидеть с февраля по май 2014 года.

Выставка была посвящена археологии Крыма, начиная с периода греческой колонизации (6 в. до н.э.) до раннего средневековья (6-7 вв. н.э.). Среди экспонатов – находки из древних городов и поселений (Херсонес, Пантикапей, Тиритака и Артезиан), позднескифских могильников III ст. к н.э. – III в. н.э. (Левадки и Усть-Альма), готских могильников V-VII вв. н.э. (Сувла-Кая, Джург-Оба и Нейзац, возле с. Лучистое).

Изделия выполнены из золота, бронзы и серебра. Среди них, в частности, есть золотой скифский шлем, золотой скифский меч и ножны к нему, украшения и предметы быта сарматов.

Часть скифского золота вернулась в Украину уже в сентябре 2014-го. Но из 584 экспонатов Нидерланды вернули на родину только 19 экспонатов – те, которые всегда хранились в Киеве. А скифское золото крымских музеев до сих пор остается в Амстердаме. Экспозицию, которая стала предметом споров российского и украинского МИДов, застраховали в Нидерландах на полтора миллиона евро и спрятали подальше в фонды.

Археолог Юрий Грыцик винит в конфликте крымчан.

"Они полностью безответственные, поскольку, вывозя коллекцию из Крыма, они ее вывозили как музейный фонд Украины, то логично, что и возвращаются вещи всем комплексом в Украину", – считает Юрий Грыцик.

Нужно отметить, что крымская сторона с самого начала конфликта повела себя не самым красивым образом. Так, руководство "Аллард Пирсон" продлило договор, действие которого заканчивалось в мае, до конца лета. Но согласовать это с Киевом крымские музейщики не потрудились.

"Крымские музеи, пожалуй, сразу признали себя "российскими". Поэтому они не обратились в Министерство культуры Украины от и поэтому уже с 13 июня эти экспонаты считаются как незаконно вывезенные с территории Украины", – рассказала заведующая Музеем исторических драгоценностей Украины Людмила Строкович.

В Амстердаме решили: пусть рассудит закон

Из Симферополя в Амстердам тоже отправили ноту с требованием вернуть скифское золото – но только не в Киев, а в Крым. С одной стороны, голландские власти изначально взяли сторону Киева, но с другой – не пожелали брать на себя политическую ответственность.

"20 августа музей Алларда Пирсена сделал официальное заявление, что в связи с тем, что они не берут на себя ответственность решить, кому возвращать экспонаты — Киеву или Крыму — они готовы подчиниться судебному решению по этому поводу и отказываются от всяких комментариев", — отметила Строкович.

По ее мнению, крымские коллекции принадлежат Единому музейному фонду Украины и должны быть возвращены в Киев.

Директор Центрального музея Тавриды (экспонировали около 140 предметов выставки. — Авт.) Андрей Мальгин убежден, что "Скифское золото" должно вернуться на оккупированный полуостров.

"Собственником первого порядка являются музеи полуострова. Вещи были добыты в раскопках на территории Крыма, и средства на эти раскопки давал местный бюджет, а не центральный. Мы будем требовать возврата их в Крым, наш музей нанял международных юристов, которые работают над этим вопросом. Я думаю, что исход вопроса зависит от сложившейся политической ситуации в целом", — заявил Мальгин.

Нужно отметить, что Министерство культуры Украины изначально уделяло особое внимание делу возвращения скифского золота. Так, была создана межведомственная рабочая группа, в состав которой вошли представители Министерства культуры, Министерства юстиции и Министерства иностранных дел.

"Нидерланды гарантировали Украине, что экспонаты не будут переданы третьей стороне, и являются собственностью Украины. Однако работа продолжается, трудятся юристы и дипломаты", — заявил спикер МИДа Евгений Перебийнис.

Фото: Википедия

"Мы делаем все возможное, чтобы крымская часть была возвращена на временное хранение в Киев. Мы держим связь с голландской стороной и готовим все необходимое для судебного процесса", — комментировал ситуацию министр культуры Евгений Нищук.

Любопытно, что хотя Россия настаивала на своем праве, там хорошо понимали, что решить этот вопрос на международном уровне в пользу РФ будет не так-то просто.

"Эти вещи должны вернуться в Крым, но я предвижу большие сложности юридического характера. У амстердамского музея есть гарантии возвращения не только перед музеями Крыма, но и перед музейным фондом Украины. И поэтому возникает юридическая коллизия. Это достаточно серьезно", — признал спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Еще 21 января 2015 года в амстердамском суде состоялась первая формальная встреча в рамках судебного процесса, который музеи временно оккупированного Крыма, незаконно и вопреки международному праву признавшие юрисдикцию Российской Федерации, начали против Амстердамского университета. Официальная позиция Украины осталась неизменной – экспонаты не могут быть возвращены на оккупированную территорию, которая временно не находится под украинским контролем, их нужно передать непосредственно государству Украина.

А в апреле 2015 года в Голландии начался судебный процесс о возвращении в Украину скифского золота. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры Украины 23 апреля.

В мае Верховная Рада поддержала обращение в парламент Нидерландов с просьбой оказать содействие в возвращении в Украину скифских сокровищ. Само собой, Россия оспорила иск Украины о возвращении скифского золота 20 октября 2015 года.

"Дальше будет какая-то реакция суда. Либо будет предоставлено время сторонам еще представить свои какие-то письменные аргументы по поводу этих документов, либо будет назначаться дата первого судебного заседания", – заявила адвокат, представляющая интересы России, Анастасия Сивицкая.

"Крымским музеям фактически было только предоставлено право оперативного управления соответствующими музейными ценностями. Позиция государства Украина заключается в том, что государство, как собственник этих ценностей, имеет преимущественные права на то, чтобы настаивать, куда, как и когда должны возвращаться эти ценности", – отмечается в сообщении пресс-службы Минкультуры Украины, которое было распространено 4 октября 2016 года.

Рассказывая о том, как будут возвращать скифское золото, в Минкультуры пояснили, что соответствующие музеи имели право управления соответствующими культурными ценностями в прошлом, но эти права были отменены.

По словам заместителя министра информационной политики Украины Эмине Джеппар, российская сторона защиты строит свою позицию на том, что в процесс вовлечено Государство Украина, которое "может изменять законы (намек, что мы можем оправдать что угодно новыми актами)". Также она указала, что российская сторона настаивает на том, что дело касается культурных ценностей, а не факта аннексии.

Сам суд начался 5 октября 2016 года, о чем в свое время телекомпания "Украина" сделала новостной сюжет:

Золото наше, но есть нюанс

14 декабря 2016 года стало известно решение суда Амстердама: скифское золото вернется в Украину. Правда, суд оставил право оспорить это решение. Судья руководствовался конвенцией ЮНЕСКО: она гласит, что произведения искусства должны быть возвращены суверенному государству, которое предоставило их для временной экспозиции. Об этом сообщало издание NOS.

"Важная победа Украины. Право на нашей стороне", – написала в Twitter спикер МИД Украины Марьяна Беца, комментируя решение суда Амстердама.

А вот адвокат Михель ван Левен, представлявший в окружном суде Амстердама интересы учреждений культуры полуострова, не мог скрыть своего разочарования.

Представитель оккупационного "правительства" Крыма Сергей Аксенов в свою очередь заявил, что решение амстердамского суда по делу о скифском золоте является "политическим".

В свою очередь в Министерстве культуры РФ посчитали, что решение голландского суда нарушает принципы межмузейного обмена и право "народа" оккупированного Крыма на доступ к собственному культурному наследию. Кроме того, в ведомстве назвали это решение крайне негативным прецедентом.

Доходило до смешного: ныне покойный главарь так называемой "ДНР" Александр Захарченко распространил видео, в котором пообещал "взять Киев" и отобрать скифское золото. Но, как мы знаем, не сложилось.

Само собой, оккупанты подали апелляцию, которую 11 марта, собственно, и начали рассматривать в Амстердаме. Впрочем, по мнению экспертов, это вопрос не быстрый: Апелляционный суд Амстердама может принимать решение от двух до шести месяцев. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов.

"Рассмотрение дела в апелляции должно продолжаться сегодня целый день, а дальше мы будем ждать решения апелляционного суда, которое может быть принято в промежуток нескольких месяцев, от двух до шести в зависимости от того, насколько суд предоставит приоритет этом деле", – заявил Петухов.

По его словам, в случае проигрыша в Апелляционном суде Амстердама следующим этапом для подконтрольных России крымских музеев может стать кассация.

"Сторона, проигравшая, а мы уверены, это будут так называемые крымские музеи, вправе подать кассацию в Верховный суд Нидерландов, который является окончательной инстанцией. Весь процесс может длиться до года включительно с вынесением решения", - отметил Петухов.

Но он все же надеется, что апелляционный суд в Нидерландах примет решение в пользу Украины.

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