В Днепре начался суд над "мясником" из Павлограда

18-летний подсудимый убил мужчину и его 4-летнего ребенка и тяжело ранил беременную женщину

В Днепре суд начал рассмотрение дела об убийствах в Павлограде, где подросток в марте 2017 года убил соседа и его 4-летнего сына, а беременную соседку тяжело ранил. Место рассмотрения дела перенесли в областной центр, поскольку местные служители Фемиды взяли самоотвод – мать обвиняемого ранее была их коллегой.

На заседании адвокат подсудимого, 18-летнего Валентина Земцова, требовал закрытых слушаний и настаивал на том, чтобы его клиента выпустили из СИЗО под домашний арест, поскольку якобы в камере его заразили СПИДом, но судом это ходатайство было отклонено.

Сам Земцов свою вину признает, но не признается, почему совершил такое страшное преступление. Вдова погибшего, которая через несколько недель после трагедии родила сына, требует для подсудимого самого строгого наказания.

"Хочу, чтобы дали только пожизненное. За моего ребенка, чтобы он туда же пошел, где мой ребенок", – заявила пострадавшая Виктория Крыгина.

В свою очередь, прокурор заверил, что доказательств вины подсудимого у стороны обвинения достаточно.

"Собрано достаточно доказательств вины Земцова в совершении убийства двух человек, в том числе малолетнего. Была проведена комплексная психолого-стационарная экспертиза, и он признан вменяемым", – подчеркнул Виталий Ражда, прокурор отдела прокуратуры Днепропетровской области.

Ранее мы писали об убийстве в Днепропетровской области, где над подозреваемым в краже элитного автомобиля устроили жестокую расправу.

Также сообщалось об убийстве под Запорожьем, где пьяный сын после ссоры ударом вилки убил собственного отца.