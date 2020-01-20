"Большая потеря для нас": в Ивано-Франковске попрощались с погибшей стюардессой МАУ (фото, видео)

Фото: galka.if.uа

В Ивано-Франковске попрощаться с погибшей в крушении самолета "МАУ" в Тегеране бортпроводницей Марией Микитюк пришли сотни людей. 24-летнюю девушку провожали в последний путь со слезами и цветами.

Панихида прошла в городском доме скорби. Потом гроб с телом перевезут в родное село Старые Кривотулы, где и похоронят девушку.

Реклама

"Это большая потеря для нас. Маша – наша ученица, которая была для нас, как и все ученики, очень дорогой и неповторимой. Хорошо ее помню, очень целеустремленная натура. Очень позитивная по жизни, имела много друзей. Все имеют о нее добрую память. Когда я прочитал о трагедии в интернете, то для меня это было большим шоком", – цитирует местное издание "Фіртка" директора гимназии, в которой училась Мария, Игоря Дейчаковского.

Напомним, самолет авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, разбился после вылета из международного аэропорта Тегерана 8 января. На борту находились 176 человек – все они погибли. Всю ответственность за случившееся взял на себя командир Корпуса стражей Исламской революции бригадный генерал Хоссейн Салами, но объяснил это трагической ошибкой.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама