"Лучше бы я сгорел вместе с ними": командующий КСИР извинился за сбитие украинского самолета

Салами подчеркнул, что никогда ни о чем не жалел так, как об этом поступке

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Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), бригадный генерал Хоссейн Салами принес свои извинения за сбитие украинского самолета МАУ вблизи Тегерана.

Салами подчеркнул, что никогда ни о чем не жалел так, как об этом поступке, сообщает CNN.

"Мне никогда не было так стыдно в своей жизни... Мы сделали ошибку, и множество наших сограждан погибли из-за нее, но это было неумышленно... За всю свою жизнь я настолько не жалел, как сейчас. Никогда", - сказал он.

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Салами добавил, что надеется на то, что им простит Бог, иранский народ и семьи погибших.

"Лучше б я был на борту и сгорел вместе с ними", – сказал командующий КСИР.

Между тем, в иранском парламенте не считают, что попадание в лайнер МАУ ракеты ПВО Исламской Республики — это достаточная причина для санкций в отношении Корпуса стражей исламской революции в целом. Об этом на закрытой встрече парламентариев с командующим КСИР Хоссейном Салами 12 января заявил депутат иранского Меджлиса Ахмад Алиреза Бейги.

"Эта ошибка является огромной утратой, но она не должна стать основанием для того, чтобы забывать о самопожертвовании КСИР, который на протяжении всей своей истории защищал нашу страну", – сказал политик.

Кроме того, сообщалось, что Иран будет выплачивать компенсации семьям 11 украинцев, погибших в результате авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" в Тегеране 8 января, но сумма их пока неизвестна. Об этом заявил глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар. По его словам, размер выплат будет определяться на основании существующих двусторонних договоренностей.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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