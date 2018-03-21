Большая вода: 26 населенных пунктов Волыни рискуют оказаться под водой

Сразу 26 поселений на Волыни, в том числе и Луцк, уже совсем скоро рискуют оказаться под водой. Только начнет таять снег – заброшенные шлюзы на Хринницком водохранилище могут не выдержать. Плотина не ремонтировали уже более 30 лет. Трещины в опорных конструкциях водохранилища видно невооруженным глазом. Найдут ли деньги на восстановление этой весной – чтобы предотвратить прорыв дамбы?

"Плотина находится в аварийном состоянии. Она осыпается, как видно. Во время намерзания – дождь, снег – намерзает весь бетон, он лопается и абсолютно все осыпается", – говорит машинист ГЭС Виталий Губеня.

Пять лет назад чиновники подсчитали: на ремонт конструкции требуется около 4 миллионов гривен. Сейчас же эту сумму можно умножать на три.

"Сумма не подъемная для Демидовской администрации, райсовета. В связи с тем, что прошел процесс децентрализации и в районный бюджет только поступают средства только от одного Вовковоевского сельсовета", – комментирует заместитель председателя Демидовской райгосадминистрации Петр Шелест.

Площадь водохранилища почти две тысячи гектаров. На дамбе шесть шлюзов для паводкового водосброса. Еще два регулируют работу гидроэлектростанции. Если воды слишком много, металлические ворота открывают, чтобы уменьшить давление на всю конструкцию.

"Если не управлять процессом, можно набрать много воды – большое будет давление, трещины могут расшириться, и будет прорыв дамбы. Поэтому мы собрались, чтобы плавно в пределах допустимых норм регулировать уровень воды в этом водохранилище", – объясняет руководитель Волынского управления водных ресурсов Ростислав Кравчук.

Если дамбу прорвет – затопить может 26 населенных пунктов. Среди них и Луцк. Денег на ремонт плотины – областные чиновники просят у правительства.

"Всегда из-за нехватки средств обещают, но это переводится из года в год. Хотелось бы сработать на опережение. Нужно действовать, потому что плотина это прямая угроза подтопления Луцка", – сетует председатель Демидовской райгосадминистрации Богдан Левшенюк.

Волынская река Стырь к выходу из берегов еще имеет 70 сантиметров запаса, а вот ровенское водохранилище, расположенное на границе с Волынью, может разлиться уже на этой неделе – его уровень сейчас выше нормы на 9 сантиметров.

Напомним, в Черниговской области всерьез опасаются масштабного паводка.

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